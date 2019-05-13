شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزبادى فى السحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أشهر ما يقدم على وجبات السحور " كوب الزبادى"، بخلاف جميع العناصر الغذائية التى يحتوى عليها، فهو يساعد على سهولة الهضم والشعور بالشبع.

الزبادي من منتجات الألبان التى تصنع بواسطة التخمير البكتيري للحليب، بواسطة بكتيريا تستخدم في صناعة اللبن ، والتي تخمر اللاكتوز وهو السكر الطبيعي الموجود في الحليب.

وفقا لتقرر موقع " yogurtinnutrition" تنتج هذه العملية حمض اللبنيك ، وهو مادة تؤدي إلى تجعد بروتينات الحليب ، مما يعطي اللبن نكهته الفريدة وملمسه.



فوائد الزبادى 1

ويحتوي الزبادى على بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ، حيث أنه يحتوي على الكثير من الكالسيوم ، وهو معدن ضروري لصحة الأسنان والعظام، لذا فأن كوب واحد فقط يوفر 49 ٪ من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات B ، خاصة فيتامين B12 والريبوفلافين ، وكلاهما قد يحمي من أمراض القلب وبعض العيوب الخلقية الأنبوبية العصبية.

ويوفر كوب واحد من الزبادى أيضًا 38٪ من احتياجاتك اليومية من الفسفور و 12٪ للمغنيسيوم و 18٪ للبوتاسيوم، هذه المعادن ضرورية للعديد من العمليات البيولوجية ، مثل تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي وصحة العظام.



فوائد الزبادى

فوائد الزبادى فى السحور

1. الزبادى يحتوى على كميات عالية في البروتين

يوفر الزبادي كمية رائعة من البروتين ، مع حوالي 12 جرامًا لكل 200 جرام، وثبت أن البروتين يدعم عملية التمثيل الغذائي عن طريق زيادة إنفاقك على الطاقة ، أو عدد السعرات الحرارية التي تحرقها خلال اليوم.

يساعد البروتين فى الزبادى على تنظيم الشهية، لأنه يزيد من إنتاج الهرمونات التي تشير إلى الامتلاء، قد يقلل تلقائيًا من عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها بشكل عام ، وهو أمر مفيد للتحكم في الوزن .

Advertisements



الزبادى غنى بالبروتين

2. تفيد صحة الجهاز الهضمي

تحتوي بعض أنواع الزبادي على بكتيريا حية، أو البروبيوتيك ، التى تكون مفيدة لصحة الجهاز الهضى، كما أن بعض أنواع البروبيوتيك الموجودة في اللبن الزبادى، أثبتت أنها تقلل من الأعراض غير المريحة لمتلازمة القولون العصبي.



الزبادى يحسن جهاز الهضم

3. يقوى جهاز المناعة

قد يؤدى تناول اللبن الزبادي خاصة إذا كان يحتوي على البروبيوتيك، بشكل منتظم إلى تقوية جهاز المناعة وتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض، حيث ثبت أن البروبيوتيك تقلل من العدوى.

الزبادي المدعم بفيتامين (د) قد يعزز صحة الجهاز المناعي بدرجة أكبر، حيث تمت دراسة فيتامين (د) وقدرته على الوقاية من الأمراض مثل نزلات البرد والانفلونزا .



الزبادى يقوى جهاز المناعة

4. يحمي من هشاشة العظام

يحتوي الزبادي على بعض العناصر الغذائية الرئيسية للحفاظ على صحة العظام ، بما في ذلك الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم والفوسفور وأحيانًا فيتامين "د" ، كل هذه الفيتامينات والمعادن مفيدة بشكل خاص للوقاية من هشاشة العظام ، وهي حالة تتميز بضعف العظام.



الزبادى يحمى من هشاشة العظام

5. الزبادى يساعد على التحكم فى الوزن

يحتوي الزبادي على العديد من الخصائص التي قد تساعد في إدارة الوزن، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين ، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم لزيادة مستويات الهرمونات التي تقلل الشهية .

وجدت العديد من الدراسات أن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم ، بما في ذلك الزبادي ، قد يقلل من الإصابة بالسمنة، وهو ما يتعارض مع ما كان يعتقد في السابق عن تناول الدهون وزيادة الوزن.