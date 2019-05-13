شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى .. من تونس البسيسة والمسفوف للسحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم ”الخليج 365” على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.



البسيسة التونسى

السحور فى تونس

البسيسة

من الأكلات المشبعة والتى لا تشعر بالجوع أثناء الصيام والتى تقدم على مائدة السحور التونسية، وتكون من حبوب القمح والحمص والفول والعدس والحلبة وحبوب تسمى الدرع وهى دقيق رمادي اللون يصنع من حب القصب الذي يزرع بالبلاد التونسية، ويتم تحميصها وطحنها وإعدادها بالماء الساخن مع السمسم والزعتر والبردقوش.

أنواع الحبوب الكاملة التى تحتوى عليها هذه الأكلة تجعلها تقدم فوائد كثيرة للجسم ، فهي تحتوي على مواد نشوية وبروتينية وفيتامينات تقوم على تنشيط الدورة الدموية وفعالة في علاج القرح المعدية والمعوية وتحتوي على معدن الكالسيوم، الذي يحمي الإنسان من هشاشة العظام.

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المسفوف التونسية

"المسفوف"

من الأطباق الرسمية على مائدة دول المغرب العربى، والذي يتكون من الكسكسي المطهو على البخار، وتضاف إليه قطع من التمر وأحيانا المكسرات والفواكه المجففه، مع إضافة كميات مناسبة من اللبن، وتقدم هذه الوجبة حصة متكاملة العناصر من الكالسيوم فى الحليب ومضادات الأكسدة والفيتامينات من المكسرات.



العصيدة التونسية

العصيدة بالصنوبر

تصنع العصيدة من دقيق والصنوبر مع اللبيض والحليب والسكر ، يوفر الصنوبر للجسم الشبع بسبب حمض البيوليك بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.