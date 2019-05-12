شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق بسيطة للتخلص من آلام الظهر والمفاصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني عشرات الملايين في العالم من مشاكل آلام الظهر والمفاصل التي تعد من أكثر الأمراض شيوعاً وتحتاج اهتمام وعناية خاصة.

وأوردت صحيفة ميرور البريطانية 5 نصائح تسهم في التخفيف من آلام الظهر، والمفاصل على النحو التالي:

1 – تنويع التمارين

يقول أخصائي جراحة العظام، بول ستاركي، إن الاقتصار على نوع واحد من التمارين، وإهمال التمارين الأخرى، قد لا يساعد في إزالة آلام الظهر والمفاصل، ويؤدي إلى زيادة الضغط على المفاصل وزيادة الألم.

وينصح ستاركي بممارسة المشي والسباحة لتمرين كافة العضلات، والحفاظ على حركة المفاصل دون ضغط كبير عليها.

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2 – إنقاص الوزن

ينصح الخبراء بإنقاص الوزن للتخلص من آلام المفاصل والظهر؛ لأن الوزن الزائد يضغط على المفاصل أثناء الحركة، ويزيد من احتمال الشعور بآلام الظهر.

وبحسب ستاركي؛ فإن تمارين الوزن يمكن أن تساعد أيضاً في تقوية العضلات حول المفاصل، وتقلل من الألم لدى الذين يعانون من حالات مثل هشاشة العظام، والتهاب المفاصل.

3 – تمارين التمدد

تعتبر تمارين التمدد من أفضل التمارين للحفاظ على صحة المفاصل؛ إذ تساعد على الحفاظ على مرونة العضلات المحيطة بالمفصل.

وينصح البروفيسور مارك بات، مدير مركز أبحاث التهاب المفاصل وهشاشة العظام البريطاني، بممارسة التمدد بعد أي تمارين رياضية أخرى لتليين العضلات والحفاظ على مرونة المفاصل.

4 – الاهتمام بالألم

قد يؤدي تجاهل آلام المفاصل لفترة طويلة إلى تفاقهما مع مرور الوقت؛ لذا يُنصح باستشارة الطبيب وتلقي العلاج اللازم.