شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد نظارة الكمبيوتر لحماية عينيك من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب الكثيرون بإجهاد العين واحمرارها وعدم وضوح الرؤية عند الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة، وكل هذه الأمور من أعراض الإصابة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS)، وذلك لأن المتطلبات المرئية لعمل الكمبيوتر تختلف عن المتطلبات المرتبطة بمعظم الأنشطة الأخرى، وهو ما يستلزم ارتداء نظارة مخصصة لحماية عينك من الكمبيوتر، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد نظارة الكمبيوتر وأهميتها، بحسب ما ذكر موقع "ALL ABOUT VISION".

قد يكون إجهاد العين أو عدم وضوح الرؤية أثناء استخدام الكمبيوتر بسبب عدم قدرة عينيك على التركيز بدقة على الشاشة أو لأن عينيك تواجهان مشكلة في تغيير التركيز من لوحة المفاتيح إلى الشاشة والعودة مرة أخرى للحصول على فترات طويلة أو بسبب مشاكل الشيخوخة وتأثيرها على الرؤية مثل: فقدان القدرة على التركيز.



نظارة الكمبيوتر

وتشير الدراسات إلى أنه حتى الأخطاء غير الدقيقة فى عدسات الوصفات الطبية الخاصة بك يمكن أن تسهم في مشاكل أثناء رؤية الكمبيوتر.

إذا كانت النظارات الخاصة بك جديدة أو لا تحتاج إلى نظارات طبية لمعظم المهام ولا تزال تشعر بعدم الراحة أثناء العمل على الكمبيوتر، فكّر في شراء نظارات الكمبيوتر، يتم وصف هذه النظارات ذات الأغراض الخاصة لتقليل إجهاد العين وتمنحك الرؤية الأفضل على الكمبيوتر.

تختلف نظارات الكمبيوتر عن النظارات العادية أو نظارات القراءة بعدد من الطرق لتحسين بصرك عند عرض شاشة الكمبيوتر.

عادة ما يتم وضع شاشات الكمبيوتر من 20 إلى 26 بوصة من عيون المستخدم، تعتبر هذه المنطقة الوسيطة للرؤية أقرب من رؤية القيادة "المسافة"، ولكنها بعيدة عن قراءة الرؤية "القريبة".

- الأطفال والشباب الذين يحتاجون إلى النظارات الطبية عادة ما يتم وصف عدسات رؤية واحدة تقوم هذه العدسات بتصحيح قصر النظر عند مرتديها والاستجماتيزم، ويتم ضبط شكل العدسة داخل العين تلقائيًا لتوفير قوة مكبرة إضافية مطلوبة لرؤية الكمبيوتر والقرب من الرؤية.

- عندما تصبح رؤية الشخص عن قرب أقل وضوحًا بسبب طول النظر الشيخوخي بعد سن الأربعين فإن فقدان القدرة على التركيز الطبيعي المرتبط بالعمر يؤثر على قراءة ورؤية الهاتف الذكي أو رؤية الكمبيوتر بشكل واضح ومريح.

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- بدون نظارات الكمبيوتر غالبًا ما ينتهى كثير من مستخدمى الكمبيوتر برؤية غير واضحة وإجهاد العين والصداع - الأعراض المميزة لمتلازمة رؤية الكمبيوتر.

- والأسوأ من ذلك هو أن العديد من الناس يحاولون تعويض رؤيتهم غير الواضحة عن طريق الميل إلى الأمام، أو عن طريق تحريك رؤوسهم للنظر من خلال الجزء السفلي من النظارات، كل من هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الرقبة ، التهاب في الكتفين والتهاب في الظهر.

- من الأفضل شراء النظارات المصممة خصيصًا لاستخدام الكمبيوتر أو "نظارات الكمبيوتر" لتمييزها عن نظارات القراءة التقليدية.

بشكل عام تتمتع نظارات الكمبيوتر بحوالى 60 % من القوة المكبرة لنظارات القراءة، لكن التكبير الأمثل يعتمد على المدى الذي تفضله للجلوس من شاشة الكمبيوتر ومدى قربك من الجهاز.

- يجب أن تقوم نظارات الكمبيوتر أيضًا بتصحيح أي استجماتيزم قد يكون لديك بدقة، كما يجب إجراء قياسات دقيقة للتأكد من أن المركز البصري لكل عدسة.

- إن استخدام نظارات القراءة الأضعف وغير الموصوفة لعمل الكمبيوتر ومشاهدة أجهزتك الرقمية لن يوفر عادةً تصحيحًا دقيقًا للرؤية تحتاجه للحصول على وضوح وراحة مستدامة.



نظارة الكمبيوتر

- توفر نظارات الكمبيوتر طاقة العدسة المثلى لعرض شاشة الكمبيوتر في المكان الذي تحتاج إليه للحصول على مجال رؤية واضحة وواسعة دون الحاجة إلى بذل جهد تركيز مفرط أو الجلوس بطريقة غير صحية.

تظهر الأبحاث أيضًا أن نظارات الكمبيوتر المخصصة يمكن أن تزيد بشكل كبير من الإنتاجية فى العمل.