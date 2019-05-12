شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتخلص من إحساسك بالجوع خلال ساعات الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المجهود وعدد ساعات الصيام الطويلة تعد من أهم الأشياء المسببة فى الشعور بالجوع أثناء الصيام فى شهر رمضان، ونجد أن الشخص الصائم يعانى بشكل كبير من الشعور بالجوع بشكل كبير، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم النصائح المهمة التى تساهم بشكل كبير فى التقليل من هذا الشعور وفقا لموقع "healthline".

قدم التقرير العديد من النصائح المهمة التى تقلل الشعور بالجوع أثناء فترة الصيام، ومنها:

- الإكثار من السلطة الخضراء فى وجبة الإفطار والسحور، فهى عامل قوى يقلل الشعور بشكل كبير بالجوع خلال ساعات الصيام.



السلطة الخضراء

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- العصائر الحمضية كالبرتقال والليمون لهم سحر قوى فى الحفاظ على صحة الصائم أثناء الصيام والحد من شعوره بالجوع لفترات زمنية طويلة، وأيضا يحافظون على توازن السكر بالدم.



عصير برتقال

- تناول المكسرات من أهم النصائح التي ينصح باتبعها للحفاظ على نسبة السكر في الدم والحد من الشعور بالجوع لفترات طويلة، وذلك يرجع لما تحتوى من عناصر غذائية مهمة، وأيضا نسبة عالية من الألياف التى تكبح الشهية.



شرب الماء

- تناول 2 لتر من الماء يوميا يقلل الشعور بالجوع أثناء الصيام، فالماء هى سر الحياة وأيضا سر الصائم التى تحميه من جفاف الجسم وما شابه ذلك، ولها دور كبير فى الحد من الشعور بالجوع.