انواع مرض انحلال البشرة الفقاعي وعلاجه

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مرض انحلال البشرة الفقاعي من الأمراض النادرة التي تحدث في الجلد وتضعفه وتؤدي إلى ظهور بقع وبثور على الجلد، وغالبا ما يحدث ذلك المرض نتيجة الوراثة كما يتعرض له الأطفال الرضع والصغار بشكل أكبر عن كبار العمر، وعلى الرغم من ذلك فإن الشخص لا يشعر بأعراض ذلك المرض إلا في المراهقة أو عند دخول سن البلوغ، لا يوجد علاج محدد لتلك المشكلة الصحية ولكن الكثير من الحالات قد تتحسن وحدها مع التقدم في العمر.

أعراض مرض انحلال البشرة الفقاعي

يظهر على المريض الكثير من الأعراض التي تؤدي إصابته بذلك المرض ومن بين تلك الأعراض الهامة ما يلي.

1- ظهور أظافر سميكة الحجم أو أن الأظافر لا تتشكل.

2- ظهور عدة بثور في الفم أو الحلق.

3- ظهور جلد سميك على راحة اليد أو في باطن القدمين.

4- المعاناة من مشكلة الثعلبة الندبية.

5- الجلد هنا يبدو رقيق مما هو عليه.

6- ظهور العديد من البثور البيضاء على الجلد.

7- نقص تكون المينا ومن ثم التعرض إلى الكثير من مشاكل الأسنان.

8- حكة وألم في الجلد.

9- صعوبة في بلع الطعام والشراب.

من الممكن أن لا تظهر البثور على البشرة في ذلك المرض إلا بعد أن يتقدم الإنسان في العمر ويصبح أكبر قدرة على ممارسة النشاطات المختلفة.

أسباب الإصابة بمشكلة انحلال البشرة الفقاعي

يعتقد الكثير من الأطباء أن السبب الرئيسي في التعرض لتلك المشكلة الصحية هو الوراثة فمن الممكن أن يكون أحد الوالدين قد تعرض إلى تلك المشكلة، أو من الممكن أن يكون مجرد طفرة جينية في الطفل المصاب، ويوجد عدة أنواع من مرض انحلال البشرة الفقاعي وهما على النحو التالي

انحلال البشرة الفقاعي البسيط

وهو من الأنواع الأكثر شيوعا بين الأطفال الصغار والذي تتعرض له الطبقة الخارجية للجلد فقط وغالبا ما يتم الشفاء من ذلك المرض بدون ظهور أي ندبات تذكر.

انحلال البشرة الفقاعي الموصلي

من الممكن أن يكون ذلك النوع شديد على البشرة وقد تظهر البثور على الجلد في مرحلة الطفولة ونلاحظ أن الطفل تظهر عليه عدة أعراض هامة من بينها البحة في الصوت خلال البكاء نظرا للتعرض إلى البثور في الأحبال الصوتية.

انحلال البشرة الفقاعي الحثلي

وهذا النوع على أرتباط وثيق بالجين الذي يساعد في إنتاج الكولاجين والذي يوفر القوة في الطبقة الأدمة من جلد الطفل وفي حالة وجود خلل في ذلك الجين لن تجد طبقات الجلد تلتحم ببعضها البعض بشكل مناسب.

مضاعفات انحلال البشرة الفقاعي

من الوارد أن يتعرض المصاب لعدة مضاعفات نتيجة ذلك المرض وهي على النحو التالي.

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1- من الممكن أن يتعرض الجلد المصاب إلى العدوى البكتيرية.

2- المعاناة من مشكلة التحام الأصابع ويحدث ذلك الأمر في الإصابات الشديدة من المرض مع ظهور انحناءات في المفاصل وقد يلاحظ ظهور تغيرات في وظائف تلك المناطق.

3- نظرا لظهور الكثير من البثور في الفم يصبح من الصعب تناول الطعام والبلع ومن ثم تعرض الطفل إلى الكثير من المشاكل الصحية والتي من بينها نقص الحديد في الدم والمعاناة من الأنيميا.

4- ظهور البثور في منطقة الشرج تصعب الأمر على الطفل في الإخراج ومن ثم التعرض إلى الإمساك على المدى.

5- من بين أهم المضاعفات التي تحدث للطفل بشكل تلقائي عند التعرض إلى ذلك المرض هو تسوس الأسنان وظهور الكثير من المشاكل بها.

6- التعرض إلى سرطان الجلد حيث أن التعرض إلى بعض أنواع انحلال البشرة الفقاعي يزيد من خطورة التعرض إلى سرطان الجلد خاصة خلال فترة المراهقة.

7- كثرة ظهور البثور في الجسم من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة وهذا يحدث في الحالات الشديدة التي يتعرض لها المصاب ويفقد المزيد من السوائل في الجسم في ظل عدم تناول كميات كافية من الطعام.

خطوات الوقاية من انحلال البشرة الفقاعي

من الممكن الوقاية من التعرض إلى ذلك المرض من خلال الخطوات التالية.

1- التعامل برفق شديد مع الأطفال خلال مرحلة الرضاعة والطفولة فجسم الأطفال حساس جدا خلال تلك الفترة.

2- الاعتناء بمنطقة الحفاض عند الأطفال الصغار من خلال وضع المرطبات مع إبقاء المنطقة نظيفة أطول فترة ممكنة.

3- استخدام مستحضرات العناية ببشرة الطفل في المنزل وفي الخارج حتى لا يتعرض الجلد إلى أي مشاكل تذكر.

4- أتخاذ كافة التدابير اللازمة حتى لا يقوم الطفل بحك البشرة مثل وضع القفازات على يديه.

5- شجع الطفل على اختيار الكثير من النشاطات المختلفة والتي لا تتسبب في حدوث إصابة للجلد.