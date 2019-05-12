شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. عصب القوقعة مرسال المعلومات السمعية من الأذن إلى الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العصب داخل القوقعة والذى يسمى أيضا العصب السمعى، هو العصب الحسي الذي ينقل المعلومات السمعية من القوقعة (المنطقة السمعية للأذن الداخلية) إلى الدماغ، وهو واحد من العديد من القطع التي تشكل النظام السمعي، والتي تمكن من السمع الفعال.

تبدأ وظيفة العصب في قوقعة الأذن وفقا لموقع " healthline" عندما تضرب الاهتزازات الصوتية طبلة الأذن (الغشاء الطبلي)، فيتم تحويل هذه الاهتزازات إلى إشارات كهربائية يحملها عصب القوقعة إلى الدماغ.

يتصل عصب الأذن بالقوقعة، وهو أحد أجزاء الأذن الداخلية المسئولة عن السمع، و ترتبط خلايا الشعر الموجودة على قوقعة الأذن من خلال العصب السمعي بنواة قوقعة الأذن الموجودة في جذع الدماغ.



عصب القوقعة

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ينشأ العصب في الخلايا الثنائية القطبية في العقدة الحلزونية للقوقعة، والتي تقع بجوار الهامش الداخلي للصفيحة الحلزونية العظمية، يمكن أن يتأثر عصب القوقعة بالعديد من الاضطرابات والأمراض المختلفة، هذه الأمراض يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب في الجهاز السمعي ، مما تسبب في فقدان السمع.

عادة ما ينطوي علاج فقدان السمع هذا على استخدام أجهزة السمع في شكل زراعة قوقعة الأذن، وتعتبر غرسات القوقعة الصناعية علاجا فعالا للغاية لأنهم غالباً ما يتمكنون من استعادة جزء كبير من القدرة السمعية المفقودة.