تناول الأطعمة الدهنية يسبب الاكتئاب

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أجرتها جامعة جلاسكو بالتعاون مع معاهد جلادستون، أن الأطعمة الدهنية قد تلعب دوراً على المدى الطويل في التأثير على مزاج الأشخاص بطريقة سلبية.

وذكرت الدراسة التي نشرتها مجلة "ترنسليشن سيكتري" في 10 مايو/أيار أن هناك علاقة بين استهلاك الوجبات الغذائية الغنية بالدهون المشبعة التي تسبب السمنة ومظاهر الاكتئاب، إذ تدخل الأحماض الدهنية المشبعة إلى المخ عبر مجرى الدم، ثم تتراكم وتؤثر على إشارات الدماغ المهمة المتعلقة بالاكتئاب.

وتوصل الفريق البحثي خلال الدراسة التي أُجريت على فئران التجارب، إلى أن الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون "يتكون من 60٪ من الدهون المشبعة وغير المشبعة" لديها تدفق للأحماض الدهنية الغذائية في منطقة ما تحت المهاد في المخ.

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وترتبط هذه المنطقة بالجهاز الأيضي ويُعرف أنها مرتبطة بالاكتئاب، وكانت هذه الأحماض الدهنية قادرة بعد ذلك على التأثير بشكل مباشر على مسارات الإشارات الرئيسية المسؤولة عن تطور الاكتئاب.

ومن المعروف أن العلاقة بين السمنة والاكتئاب معقدة، إذ من غير المرجح أن يستجيب المرضى الذين يعانون من السمنة بشكل جيد للأدوية الشائعة المضادة للاكتئاب.

وقال البروفيسور جورج بيلي، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة جلاسجو إن نتائجهم الجديدة قد تؤثر الآن على أهداف جديدة للأدوية المضادة للاكتئاب التي قد تكون أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.