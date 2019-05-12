4 نصائح لتسهيل الهضم والاحتفاظ بنشاطك في رمضان

حذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين بهدف تسهيل عملية الهضم، لأنها مدرة للبول وتساعد على فقدان الماء من الجسم وبالتالي الشعور بالكسل والخمول.

وهناك بعض الأخطاء الشائعة التي تعرقل عملية الهضم وتؤذي المعدة خلال شهر رمضان، لذا وجهت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، بعض النصائح لتسهيل عملية الهضم كالتالي:

1- الماء





شُرب ٨ أكواب من الماء يومياً خلال فترة الإفطار وتجنب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية لأنها تعمل على إبطاء عملية الهضم في كثير من الأحيان.

2- المقليات





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الابتعاد عن الوجبات السريعة خاصة المقلية عند الإفطار، حيث تصيب بالانتفاخ والثقل، وكذلك تسبب الشعور بالخمول والكسل الشديد والإرهاق خلال اليوم التالي.

3- التمارين البسيطة





ممارسة بعض التمارين البسيطة يساعد على تنشيط الجسم والدورة الدموية، مثل: المشي وتمارين الاستطالة واليوجا، لكن يجب تجنب القيام بأي مجهود عضلي مثل الركض ورفع الأحمال الثقيلة خلال فترة الصيام لخطورتها البالغة على الصحة.

4- الابتعاد عن الأملاح





قد يسبب الإفراط في تناول المخللات والأطعمة المملحة خلال وجبة الإفطار مشاكل صحية تؤدي لعواقب وخيمة، لأن تناول الملح الكثير يزيد من العطش ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث يصيب بصعوبة في التنفس وقد يتفاقم الأمر للإصابة بأمراض أخرى.