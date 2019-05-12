شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني ينفي سعيه لفض الاعتصامات بالقوة في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ما تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هنالك محاولات لفض الإعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري، مؤكدًا أن «هذا الحديث عار من الصحة تماما».

وجدد المجلس العسكري، في بيان، مساء الأحد، تأكيده على أنه لا فض للإعتصام بالقوة، مضيفًا: «أما مايحدث خارج منطقة الإعتصام فذلك شآن آخر يستوجب الحسم».

وتابع: «حيث قامت مجموعات بقفل جزء كبير من شارع النيل (أحد شوارع الخرطوم) وبعض الطرق الأخري في (العاصمة) وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوع من الفوضي والمضايقات الأمر الذي يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنيين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم».