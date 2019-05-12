شكرا لقرائتكم خبر عن دواك فى رمضان.. إزاى مريض السكر ياخد جرعة الأنسولين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يجد بعض المرضى أن الصيام سيعوق من عملية تناولهم الأدوية الخاصة بهم، الخليج 365 يقدم على مدار 30 يوم فى رمضان روشتة تفصيلية بجرعات الأدوية الخاصة بكل حالة.



مريض السكر

مريض السكر وجرعات الأدوية خلال رمضان

مرض السكر فى البداية ينقسم إلى نوعين: الأول والثانى، ومسموح للمريض الصيام لأن جزء من العلاج هو تقليل معدلات الطعام ، ولكن يستثنى من ذلك المرضى الذين يعانون من مضاعفات ناتجة عن السكر أو أمراض متزامنة معه، مثل مرضى الذبحة ، جلطات المخ ، كبار السن فوق الـ 80 عام ، قصور فى وظائف الكلى ، او وظائف الكبد.

وعن جرعات أدوية مريض السكر عرض موقع " diabetesjournals" تقريرا عن الجرعات الصحسحة، فيجب الأخذ فى الحسبان تغير نمط العلاج حيث يفضل أخذ ثلثى حقنة الأنسولين قبل الإفطار وثلث قبل وجبة السحور إذا كانت الجرعة تتجاوز 40 وحدة فى اليوم .

أما إذا كانت اقل من 40 وحدة فى اليوم فيمكن تناول جرعة واحدة، كما يمكن أن نغير طبيعية الانسولين ممتد المفعول ونخشى من نقص السكر، و يستبدل بالأنسولين قصير المدى.

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جرعة الانسولين

أما عن الحبوب فيستحسن أن تكون قصيرة المدى كما يتم تناولها فى وجبة السحور، وعند الاستيقاظ صباحا يتم عمل تحليل سكر، فإذا كان نسبة السكر اعلى من 300 يفضل الافطار لاحتمالية اصابة الشخص بالجفاف، خاصة كبار السن التى قد تؤدى الى الإصابة بجلطات فى القلب أو المخ

وعلى العكس لتجنب نقص السكر الحاد الذى يؤثر على عضلات القلب يجب عمل تحليل لقياس نسبة السكر منتصف اليوم ، فإذا كان 70 أو أقل يعاد مرة أخرى بعد نصف ساعة وإذا كانت نفس النتيجة يجب على الشخص الافطار فورا.

ولكن إذا كان أقل من 50 فى أول مرة يجب كسر الصيام على الفور حتى إذا كان قبل المغرب بدقائق حتى لا يصاب بغيبوبة، مع الإكثار من تناول الخضروات وشرب سوائل غير محلاة بالسكر.