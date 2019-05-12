شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى جهازك الهضمى فى رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نتيجة لتغير ساعات الطعام وتناوله بعد المغرب يعانى الكثيرون من مشكلة في الجهاز الهضمى كالانتفاخ وعدم القدرة على تناول الأطعمة أو المشروبات، وهذا الأمر يظهر عادة خلال شهر رمضان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز النصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في التقليل من مشاكل الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان، وذلك وفقا لموقع "health".

وقدم التقرير العديد من النصائح الهامة التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمى، وتحد من تعرضه لأى مشاكل خلال شهر رمضان ومنها:



سلطة

-تجنب تناول السوائل كالعصائر والماء خلال تناولك للطعام، لأن هذه العادة تتسبب فى مشاكل الجهاز الهضمي فابتعد عنها.

-بعد تناولك كوب الحليب والتمر عليك تناول الشوربة للحد من الشعور بأى ألم فى المعدة.

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-طبق السلطة الخضراء لا غني عنه فهو غني بالألياف الهامة لصحة الجهاز الهضمي كما يقى من التعرض لأى مشكلات صحية.

-عليك التقليل من تناول الكافيين قدر الإمكان، لأنه يتسبب فى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

-ممارسة الرياضة كالمشي يوميًا بعد الإفطار من العوامل الهامة التى تساهم بشكل كبير فى الحد من مشاكل الجهاز الهضمي.

- ابتعد عن تناول الأطعمة الدسمة والمسبكة لأنها تتسبب في حدوث مشكلات فى الجهاز الهضمي.