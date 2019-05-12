شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ماهو جفاف العين وكيف تكتشف إصابتك به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف العين من المشاكل الصحية الشائعة التى يصاب بها الكثير من الناس، حيث تصبح العين جافة ولا يوجد بها ما يكفى من الدموع، من خلال مجموعة من الأسئلة والاجابات نتعرف على المزيد عن جفاف العين، وفقاً لما نشره موقع "جمعية البصريات الأمريكية" american optometric association.



جفاف العين

س: ما هو جفاف العين؟

ج: جفاف العين هو حالة صحية لا يملك فيها الشخص ما يكفي من الدموع لتليين العين، و الدموع ضرورية للحفاظ على صحة السطح الأمامي للعين ولتوفير رؤية واضحة، و تعتبر جفاف العين مشكلة شائعة وغالبًا ما تكون مزمنة ، خاصة في البالغين الأكبر سنًا.

مع كل غمضة من الأجفان، تنتشر الدموع عبر السطح الأمامي للعين، والمعروف باسم القرنية، توفر الدموع تزييتًا للعين، وتقلل من خطر إصابة العين، وتغسل المواد الغريبة والأتربة والأوساخ في العين وتحافظ على سطح العين ناعماً وشفافًا.

تتدفق الدموع الزائدة في العينين إلى قنوات تصريف صغيرة في الزوايا الداخلية للجفون، والتي تصب في الجزء الخلفي من الأنف، ويمكن أن يحدث جفاف العين عندما يكون إنتاج الدموع والصرف غير متوازن.

الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين لا ينتجون دموعًا كافية أو تكون دموعهم قليلة.



القطرات لعلاج جفاف العين

س: ما أعراض جفاف العين؟

قد يعاني الأشخاص المصابين بجفاف العين من أعراض أخرى بخلاف قلة الدموع فى العين ومنها: تهيج وتحسس العين، الشعور بخدش أو حكة فى العين، عدم وضوح الرؤية، الشعور بشئ فى عيونهم، وجفاف العين فى حالاته المتقدمة قد يلحق الضرر بالسطح الأمامي للعين ويضعف الرؤية.

س: ما أسباب جفاف العين؟

ج: يمكن أن يتطور جفاف العين لعدة أسباب، منها:

-التقدم فى العمر، حيث أن جفاف العين هو جزء من عملية الشيخوخة، فغالبية الأشخاص فوق سن الـ 65 يعانون من بعض أعراض جفاف العين.

-الجنس، النساء أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين بسبب التغيرات الهرمونية الناجمة عن الحمل، واستخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم وانقطاع الطمث.

- بعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الهستامين ومضادات الاحتقان وأدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب، يمكن أن تقلل من إنتاج الدموع.

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-بعض الأمراض، الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي والسكري ومشاكل الغدة الدرقية هم أكثر عرضة لأعراض جفاف العين، ومشاكل التهاب الجفون (التهاب الجفن) ، والتهاب أسطح العين ، أو تحول الجفون إلى الداخل أو الخارج يمكن أن يسبب جفاف العين.

-الظروف البيئية، قد يؤدي التعرض للتدخين والرياح والجفاف إلى زيادة تبخر الدموع مما يؤدى إلى ظهور أعراض جفاف العين.

-التحديق على شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة من الزمن ، يمكن أن يسهم أيضًا في جفاف العين.

-الاستخدام طويل المدى للعدسات اللاصقة يمكن أن يكون عاملاً في تطور جفاف العين.



علاج جفاف العين

س: ما علاج جفاف العين؟

ج: تشمل الأساليب الأساسية المستخدمة في علاج جفاف العين ما يلى:

-إضافة الدموع باستخدام القطرات دون وصفة طبية وعلاج التهاب الجفون أو سطح العين الذي يساهم في جفاف العين.

-الحفاظ على الدموع الطبيعية في العينين أطول ما يمكن أن يقلل من أعراض جفاف العين، ويمكن القيام بذلك عن طريق سد القنوات المسيلة للدموع بسدادات صغيرة من السيليكون أو مواد تشبه الهلام يمكن إزالتها، إذا لزم الأمر أو إجراء العمليات الجراحية يمكن أن يغلق القنوات المسيلة للدموع بشكل دائم، في كلتا الحالتين ، فإن الهدف هو الحفاظ على الدموع المتاحة في العين لتقليل المشاكل المتعلقة بالعيون الجافة.

- يمكن أن يصف لك طبيب العيون قطرات العين التي تزيد من إنتاج الدموع، قد يساعد تناول مكملات غذائية من الأحماض الدهنية أوميجا 3 أيضًا.

-علاج التهاب الجفن أو التهاب سطح العين.

-ارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق، وخاصة تلك التي لديها إطارات ملفوفة، للحد من التعرض للرياح الجافة والشمس.

-المكملات الغذائية التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية قد تساعد في تقليل أعراض جفاف العين لدى بعض الناس.