شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك بعد صيام 4 أيام؟.. لن تصدق التأثير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

ينسجم الصوم في تأثيراته مع أنظمة عمل الجسم ولا يتعارض معها، وتأخذ تأثيراته دائماً اتجاه تعزيز أداء وعمل وظائف الجسم وأجهزته، فبعد صيام أربعة أيام متتالية يتجدد جهاز المناعة في الجسم، ويستفيد مريض السرطان من تلك الميزة في مقاومة انتشار المرض.

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وأثبت العلماء “من أن تقليل إمداد الجسم بالسعرات الحرارية عن طريق الطعام يُبطئ عملية انقسام خلايا الجسم التي تجري باستمرار للحفاظ على حيوية الجسم، وهذا يعني أنه في حالة تكون خلايا سرطانية بالانقسام، فإن الصوم يمنح الجسم مدة زمنية أطول لإصلاح الخلل قبل أن يتفاقم الوضع وتتكون خلايا سرطانية أخرى”.

ويساعد الصوم في مضاعفة فائدة العلاج الكيميائي، فقد أثبتت الدراسات أن الصوم يركز تأثير المواد الكيميائية على الخلايا السرطانية دون السليمة، فعادة ما يستهدف العلاج الكيميائي الخلايا السرطانية والسليمة دون تمييز، ولكن الصوم بإضعافه للخلايا السرطانية من خلال منع السعرات الحرارية عنها، يمكن العلاج الكيميائي من القضاء عليها في حين يقوى الصوم الخلايا السليمة فلا تتأثر بالمواد الكيميائية، لذلك ينصح المختصين مرضى السرطان بالصوم قبل تعاطيهم للعلاج الكيميائي.