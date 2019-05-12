شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر جراحات السمنة على فرص الحمل ؟..الدكتور أحمد السبكي يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الشائعات بل والمفاهيم الخاطئة عن جراحات السمنة المفرطة من ضمنها أن إجراء هذه العمليات خاصة لفتاة قبل الإقبال على الزواج ، قد يؤثر على فرصها في الحمل والإنجاب ، وهو ما أكده الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، إنه مجرد شائعات وتصورات خاطئة تماما .

تكيس المبايض وعلاقته بالسمنة والحمل

وأوضح الدكتور أحمد السبكي لـ ”الخليج 365” أنه من المفاهيم الخاطئة عن جراحات السمنة المفرطة، أن الفتاة التي تجري العملية لا تستطيع الزواج والإنجاب إلا بعد مرور عام كامل على إجرائها لجراحة السمنة، أو قد لا تستطيع الإنجاب تماماً، وفي الحقيقة هذا المفهوم خاطئ للغاية، لأن مريضة السمنة تكون في الأغلب مصابة بتكيس المبايض، فنسبة 90 % من النساء اللاتي يعانين من السمنة يكونوا مصابين بهذا المرض، لافتا إلى إن تكيس المبايض يعمل على اضطراب الهرمونات ومن الممكن ان يؤثر بالتبعية على حدوث الحمل، وأيضا يؤثر على تأخير الدورة الشهرية فلم يحدث تبويض، وبالتالي لا يحدث حمل، وبالتالي يمكننا القول بأن السمنة المفرطة تؤثر سلبياً على الإنجاب ، والتخلص منها قد يساعد في تحسين فرص الإنجاب وليس العكس .







لماذا تسبب السمنة تأخر الحمل

جراحات السمنة تساعد على الإنجاب

واستطرد حديثه قائلا: "أما جراحات السمنة المفرطة فتعمل على القضاء على تكيس المبايض ويحدث انتظام للهرمونات، وبالتالي يحدث الحمل، فتلك الأقاويل خاطئة تماماً".

وفى السياق نفسه أكد الدكتور أحمد السبكي أنه عند إجراء جراحة السمنة لأي فتاة ينصح الطبيب المختص المريضة بألا تحمل إلا بعد مرور 6 اشهر على الجراحة لأنه بعد إجراء تلك الجراحة يتم النزول في الوزن وبالتالي تفقد بعض العناصر الهامة للحمل، وهذه النصيحة حتى لا يحدث حمل ضعيف في هذه الفترة وليس اكثر، مشيراً أنه بعد مرور 6 أشهر يمكنها ان تحمل، والحمل سيكون أكثر صحة والولادة تكون أكثر امانًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن عمليات السمنة لها العديد من الفوائد التي تتعلق بالإنجاب فهي تجنب المرأة الحامل الإصابة بسكر الحمل، او تسمم الحمل، او مشاكل في القلب، او اي مشاكل صحية قد يتعرض لها الجنين نتيجة لسمنة الام وبالتالي فهي مفيدة جداً لكل امرأة مريضة سمنة وترغب في الإنجاب .

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