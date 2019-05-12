شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك فى رمضان بالخشاف.. هيقوى مناعتك ويحميك من العطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخشاف يعد من الأطعمة الأساسية علي الموائد خلال شهر رمضان، فهو يحتوي علي العديد من الفواكه المجففة كالتين والزبيب والقراصيا والبلح ، وهذا ما يجعله من الأطباق المفيدة لصحتك خلال شهر رمضان، لما يحويه من عناصر هامة كمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والكالسيوم والحديد والمغنسيوم، التي يحتاجها الجسم خلال الصيام.

ووفقا لما نشره موقع " organicfacts"، سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية الهامة التي تحدث لجسمك بعد تناولك للخشاف، ومنها التالي:

فوائد الخشاف



الخشاف

-يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال فترة الصيام، ويحد من الشعور بالعطش.

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-يحتوي علي نسبة عالية من الألياف فهذا يجعله من الأطعمة التي تحد من الإصابة بالإمساك، وأيضا يحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بالمشاكل كالانتفاخ والألم.

-يعمل علي تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ويحميه من الإصابة بالأمراض المختلفة كمرض السرطان، وهذا يرجع لاحتوائه علي مضادات الأكسدة.

-يحمي الجسم من الإصابة بالأنيميا وهذا يجعله طعام جيد أيضا لمن يعاني من الأنيميا أو نقص نسبة الحديد في الجسم.