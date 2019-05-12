فوائد شجرة المورينجا للكبد

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يطلق على شجرة المورينجا اسم شجرة المعجزات لأنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية. حيث أنها غنية بالعديد من الفوائد الغذائية المتنوعة ، حيث تخفف من الأمراض المختلفة من الإمساك إلى السرطان. كما أنها مفيدة جدا لمزيل السموم وهو الكبد .

وظائف الكبد

الكبد وظيفته هي إزالة السموم. يقوم بتصفية كل ما يدخل جسمنا من أجل القضاء على المواد الضارة. إنه على اتصال دائم بالأعضاء الأخرى ، خاصة الأعضاء التي تقوم بالهضم ، لأنه يقضي على السموم الموجودة في المواد المغذية الواردة والمواد الضارة.

الكبد الصحي يساعد على تنظيم إمدادات الدم لدينا. إنه يخزن الدم حتى يتمكن من تزويد الجسم بإمدادات نظيفة وصحية من الدم عند الإصابة ، وإصلاح أو القضاء على خلايا الدم التالفة التي تمر عبر الكبد.

يعتبر الكبد مسؤولاً عن تجلط الدم ، وهي وظيفة أساسية تساعد أجسامنا على الشفاء أثناء الإصابة. كما أنه يساعد على التخلص من الجلوكوز الزائد في الدم ، ويعمل عن كثب مع البنكرياس في وظيفة الأنسولين. ينتج الكبد الصفراء ، والتي يتم تخزينها بعد ذلك في المرارة. الصفراء تساعد على الهضم والقضاء على السموم.

فوائد شجرة مورينغا للكبد

الكل في الكل ، يعتبر الكبد عضوًا مهمًا جدًا في الأداء الكلي للجسم. يمكن للكبد البطيء أو التالف أن يعيث فسادًا في الجسم ، مما يسبب مشاكل في الهضم والهرمونات وضباب المخ وحتى الصحة العقلية. لحسن الحظ ، يمكن أن يساعد المورينغا الكبد في الوصول إلى الشكل العلوي في خمس طرق مهمة:

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تقليل تلف الكبد

وقد أظهرت العديد من الدراسات المورينجا تعمل على المساعدة في التئام ومنع تلف الكبد. أظهرت إحدى الدراسات أن المورينغا يساعد في تقليل تلف الكبد في حين أظهرت دراسة أخرى أن المورينجا ساعد في الحماية من التهاب الكبد. أكثر واحد ، لا يزال ، أظهر أن المورينغا يساعد على منع إصابة الكبد تماما.

استعادة الأنزيمات الحية

المورينغا يساعد على استعادة انزيمات الكبد في الكبد التالف ، وفقا لدراسة واحدة. الكبد مسؤول عن إزالة السموم من الدم ، وإنتاج الصفراء ، واستقلاب الدهون ومعالجة المغذيات بشكل عام. كل هذا ممكن فقط مع إنزيماته ، والتي تساعد على أداء كل هذه الوظائف. عند نفاد الكبد أو الإفراط في استخدامه ، يمكن غالبًا استنفاد الإنزيمات ، مما يجعل الكبد أقل فائدة. يساعد المورينجا في استعادة هذه الإنزيمات وتشغيلها.

الحد من الالتهابات

المورينغا يعتبر عامل قوي مضاد للالتهابات. الالتهاب هو أساس كل الأمراض ، بما في ذلك الكبد. يتحمل الكبد مسؤولية استقلاب الجلوكوز وإنتاج الصفراء ، وكلاهما يساعد على عملية الهضم بشكل صحيح. عندما يمتلئ نظامك الغذائي بعناصر غير صحية ، مثل الكثير من السكر والدهون غير الصحية ، فإن نوع الكبد يذهب إلى حد كبير. ويبدأ إطلاق الجلوكوز مرة أخرى في الدم لإفساح المجال للخردة القادمة ويخضع للضريبة خلال العملية. يساعد المورينجا في تقليل الالتهاب في الكبد والجسم على حد سواء حتى يتمكن الكبد من العمل بكفاءة أكبر للتعامل مع مهامه العديدة.

تقليل الإجهاد التأكسدي في الكبد

الوظيفة الرئيسية للكبد هي في الأساس تقليل الإجهاد التأكسدي في جميع أنحاء الجسم. ماذا يحدث عندما يكون لدى الكبد إجهاد مؤكسد خاص به؟ توقف عن العمل بشكل صحيح. أفضل طريقة للمساعدة في دعم الكبد في مكافحة الجذور الحرة وعكس الإجهاد التأكسدي هي تزويده بإمدادات جيدة من مضادات الأكسدة. يتم تحميل المورينغا بمضادات الأكسدة التي تخدم الكبد بشكل جيد في عملية التخلص من السموم.

الحد من الإجهاد وهرمونات التوازن

تساعد الخواص المضادة للالتهابات في المورينجا على تشغيل الغدة النخامية – الغدة الكظرية (HPA) بسلاسة ، مما يساعد بدوره على تشغيل الكبد بسلاسة. محور HPA هو الأساس الذي يدفع استجابة التوتر أو القتال. إذا شعرنا بالتوتر فهذا يشير إلى استجابة التهابية كاملة في الجسم. إن استجابة الإجهاد هذه تسبب أضرارًا جسيمة للكبد ، وإذا استمر على المدى الطويل ، فقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد.

يمكن للكبد غير الصحي أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل ، تتراوح من المشاكل الغذائية إلى ضعف الصحة النفسية. لقد ثبت أن المورينجا يساعد في دعم الكبد ، ويحمي من التلف ، وحتى يعمل على إصلاح وظائف الكبد التالفة. يدعم المورينجا أيضًا صحة الدماغ ، ويقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ويزيل السموم من الجسم من خلال الجهاز الهضمي. من المنطقي تمامًا أن يساعد المورينغا أيضًا في تحسين وظائف الكبد.

أضف ملعقة من مسحوق المورينغا إلى عصيرك الصباحي أو ارتشف بعض شاي المورينغا السائب. مهما كانت الطريقة التي تختارها للحصول على المورينغا ، تفضل لنفسك وجعلها عادة!