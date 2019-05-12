نصائح لمرضى ضغط الدم المتقلب في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الخضروات الورقية تخلصك من الصوديوم ما يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع

مع بداية شهر رمضان الكريم، يتساءل دوما مرضى ضغط الدم المتقلب عن أفضل الطرق التي يجب اتباعها للخروج من "الصيام" بدون متاعب أو أزمات صحية.

ويقال عن ارتفاع ضغط الدم إنه "القاتل الصامت" لكون المصاب به قد لا يعلم بمرضه إلا بعد فترة، وقد تكون حالته تدهورت حينها.

ويلعب نمط الحياة دورا مهما في علاج حالة ضغط الدم المرتفع، فإذا تمكّنت من التحكم بنجاح في ضغط دمك باتباع نمط حياة صحي، فقد تتجنب الحاجة إلى الدواء أو تؤجل وقت تناوله أو تقلل منه.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية والسمنة بمصر، الدكتورة بسنت المليجي، نصائحها الخاصة بالتغذية للخروج من شهر رمضان بأفضل الطرق، فيجب على المصابين بالضغط تناول، بشكل دائم، الحليب الخالي من الدسم، الذي يعتبر مصدرا ممتازا للكالسيوم اللازم لاحتياج مريض ضغط الدم العالي وكذلك منخفض الدهون.





وتوضح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة أنّ البوتاسيوم المتواجد في الخضروات الورقية يساعد على التخلص من الصوديوم من خلال البول، مما يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، مثل "الجرجير والخس والسبانخ والبروكلي"، وتناول هذه الخضروات بهيئتها الطازجة وتجنب المعلب منها، لاحتوائه على كمية كبيرة من الصوديوم.





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كما تشير المليجي إلى أنّ الشوفان والموز مهمان للغاية، لأن الأول يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف ومنخفض في نسبة الدهون والصوديوم، والموز يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم.

من بين الوجبات التي يجب تناولها "الأسماك" التي تعتبر مصدرا ممتازا للبروتينات، وتناول الأسماك الدهنية لكونها غنية بأوميجا ٣ مثل السلمون الذي يساعد على ضبط ضغط الدم المرتفع.





وتحذر أخصائية التغذية العلاجية من تناول "العرقسوس" والمياه الغازية لأنهما يضران بصحة مرضى الضغط بشكل كبير، لأنهما يساعدان في ارتفاع ضغط الدم، وكذلك يجب الابتعاد عن تناول "المخللات" على الإفطار أو السحور نهائيا وكذلك الأطعمة عالية الدهون.





ومن بين الأطعمة التي تفضل المليجي تناولها "عين الجمل" و"بذر الكتان"، إذ لها مفعول السحر في الحفاظ على ضغط الدم، وتخفيض ضغط الدم للمعدل الطبيعي.

وتنهي خبيرة التغذية العلاجية نصائحها بضرورة تناول الرمان، مؤكدة أن شرب كوب منه يوميا لمدة ٤ أسابيع يساعد على ضبط ضغط الدم، وتناول الثوم حيث له قدرة كبيرة على خفض ضغط الدم المرتفع، لما يقوم به من رفع مستويات الدم في الجسم ويساعد على توسيع الأوعية الدموية وفتحها.