شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى.. طاجين خضرة وشوربة فريك والكمونية من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم ”الخليج 365” على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.



طاجين خضرة

الإفطار من تونس

طاجين خضرة

يعتبر الطاجين من العادات التراثية الشعبية فى تونس والتى تختلف طريقة طهوها من منطقة لأخرى، ويجمع هذا الطبق مكونات متنوعة من اللحم و الخضروات مثل الطماطم والبصل والفلفل ، بالإضافة إلى نوع من الجبن يسمى جبن مرحي حلو مع البيض، ويقدم هذا الطبق حصة من البروتين والفيتامينات والمعادان نتيجة تنوع مكوناته.



البريك التونسي

البريك

ويعد البريك نوعًا من أنواع الأكلات التونسية وطبقًا أساسيًا في شهر رمضان، ويصنع من عجينة رقيق من الدقيق، وأشهر الأنواع بريك البيض، حيث تحشى بيضة كاملة في عجينة مثلثة الشكل مع بصل مقطع وتونة إلى جانب الهريسة والكبار والبقدونس، وقد يتضمن البريك أنواعًا أخرى مثل التونا، اللحم، الدجاج مع البيض المقلي والهريسة.

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شوربة الفريك التونسية

شوربة الفريك

تعد شربة الفريك من الأساسيات في طاولة رمضان التونسية وهي من المقبلات إلى جانب البريك والتمر، شكل وحجم ولون ودرجة تحميص حبة القمح تعتبر من العوامل المؤثرة على جودة الفريكة، فكلما كانت حبات الفريكة خضراء وكبيرة تعتبر الفريكة ذات جودة عالية.

ويتكون طبق شوربة الفريك التونسى من لحم خروف وفريك أخضر وحمص وهريسة وطماطم وبصل



الكمونية

الكمونية

هى وجبة متكاملة من لحم وكبد الخروف مع الخضروات والكمون والكراوية والهريس الحار الذى يميز المطبخ التونسى، بعد طهى الطبق يتم وضع الكمون والبقدونس فى النهاية، يقدم هذا الطبق نسبة من السعرات الحرارية بسبب لحم الضأن، ولكنه يقدم نسبة من البروتين والألياف.