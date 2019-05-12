طبق الشوربة يحمي جسمك من الجفاف في رمضان

ينبغي خلال شهر رمضان اتباع العادات الغذائية الصحية التي قد يغفلها البعض أحياناً نظراً للحرمان من الطعام والشراب لساعات طويلة. لذا، يقدم لك خبراء التغذية ببرنامج الأغذية العالمي بعض النصائح لمساعدتك على الحفاظ على لياقتك ونشاطك طوال الشهر الكريم.

وتعتبر الشوربة طعاماً دافئاً، ومهدئاً وسهل الهضم على المعدة، حيث يمد الجسم بالسوائل والفيتامينات والمعادن وهو في الوقت نفسه وسيلة رائعة لتناول الخضراوات، لذا احرص على صنع الشوربة من الخضراوات الملونة المتاحة في السوق مثل الجزر والطماطم والقرع والفلفل والسبانخ، والكوسة والباذنجان.

احرص على تقيلي كمية الملح والزيت الذي تستخدمه في إعدادها، ولجعله طبقا مميزا وشهيا يمكنك إضافة نكهة مميزة من خلال إضافة الأعشاب الطازجة كالروز ماري والزعتر.

ومن أهم مميزات طبق الشوربة على مائدة الإفطار.

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- حماية الجسم من الجفاف بعد ساعات الصيام الطويلة.

- تليين المعدة ومنحها الدفء وحمايتها من الاضطرابات كالمغص.

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الغازات والانتفاخ والإمساك.

- حماية الجسم من اكتساب وزن زائد والإفراط في تناول باقي الأطعمة.