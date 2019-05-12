اتحاد المجالس الإسلامية الأسترالية يُكرم رئيسة وزراء نيوزيلندا

كرّم اتحاد المجالس الإسلامية الأسترالية رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بوضع صورتها على ملصق تهنئة كبير بحلول شهر رمضان المبارك، رفعه فوق لوحة إعلانات ضخمة في مدينة ملبورن.

وأعدّ اتحاد مجالس الإسلامية الأسترالية المعروف اختصارا باسم "AFIC" ملصق تهنئة بقدوم شهر رمضان، وركب في لوحة إعلانات كبيرة فوق سطح أحد المباني بضاحية "برودميدوز" التي يقطنها عدد كبير من المسلمين.

ويحمل الملصق صورة أرديرن وهي ترتدي الحجاب وتعانق سيدة للتضامن مع مسلمي بلادها بعد مجزرة المسجدين.

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وكتب على الملصق كلمة "سلام" بالعربية و"RAMADAN MUBARAK" بأحرف إنجليزية.

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