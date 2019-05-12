شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للتمريض.. 4 مسئوليات يتحملها الممرض داخل غرف العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم الاحتفال باليوم العالمي للممرضات في جميع أنحاء العالم يوم 12 مايو من كل عام، لذا نسلط الضوء فى التقرير التالى أهمية دور التمريض قبل وأثناء و بعد العلميات الجراحية.

التمريض بعد العمليات الجراحية وفقا لتقرير موقع منظمة "nurse" ، هو مجال ديناميكي وصعب حيث يمتد دور التمريض من الإجراءات المحيطة بالجراحة إلى الرعاية التمريضية قبل وأثناء وبعد الإجراءات الجراحية والتشخيصية.



اليوم العالمى للتمريض

دور الممرضات داخل غرفة العلميات

الممرضات المحيطة بالجراحة والممرضات الجراحية أو داخل غرفة العمليات تقوم بأدوار مختلفة في غرفة العمليات ، ورعاية المرضى في غرفة الشفاء، وتوفير الرعاية بعد الجراحة على الوحدات الطبية الجراحية، لذا تقوم الممرضات قبل وداخل غرفة العلميات بالتالى:

1- إجراء مقابلة مع المريض في يوم الجراحة ، للتحقق من أي علامات خطيرة قد تؤخر العملية وتضمن إكمال جميع الاستعدادات اللازمة للجراحة في الوقت المناسب.

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2- داخل غرف العلميات الجراحة، تساعد الممرضات الفريق الجراحي أثناء العملية، بداية من توفير كافة المواد والأدوات للجراحين حسب الحاجة.



اهمية التمريض قبل وأثناء الجراحة

3- أثناء الجراحة ، تتحمل الممرضات مسؤولية الحفاظ على غرفة عمليات معقمة وآمنة ومريحة، كما يراقبون العلامات الحيوية للمريض ويبقون متيقظين لأى علامات خطر.

4- بعد العملية الجراحية سواء كانت كبيرة أم متنقلة ، فإن الممرضات المحيطين بالجراحة مسئولين عن ضمان راحة المريض، من خلال تنظيم مواعيد الزيارة لأسرة المريض وإعطاء الأدوية فى مواعيدها لضمان الشفاء وتجنب المضاعفات مثل العدوى.