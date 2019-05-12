كيف تعرفين أن مولودك يرضع فوق حاجته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - الشكوى الدائمة التي تطلقها معظم الأمهات: طفلي لا يشبع ويبكي باستمرار، ولكن ماذا لو حدث العكس؟ لو كان مولودك يرضع فوق حاجته من الحليب، فما هي الأعراض التي من الممكن أن تظهر عليه؟

الدكتور محمد رأفت، اختصاصي طب الأطفال، يشير إلى ما يلي بخصوص رضاعة المولود:

ليس كلما بكى المولود يعني أنه يكون بحاجة للرضاعة.

ولذلك فقد تعني الرضاعة زيادة عن اللازم وعن حاجة المولود أن تظهر عليه بعض الأعراض خاصة لو كان يرضع رضاعة صناعية ومن هذه الأعراض:

رائحة براز كريهة جداً.

زيادة في الوزن ملحوظة وغير طبيعية.

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أرق وقلة نوم على عكس المتوقع.

القيء بعد الرضاعة.

التبول أكثر من ثماني مرات في اليوم.

التبرز كثيراً بدرجة ملحوظة دون وجود أعراض للإسهال مثل ليونة البراز.