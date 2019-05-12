أسماء أولاد حلوة وجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - لكل إنسان نصيبه من اسمه، ولذلك اختاري جزءاً من نصيب مولودك حين تختارين اسمه، ومن هذه القائمة الجميلة نترك لك حرية اختيار اسم ابنك القادم وهي: أبيل: هو الطفل الجميل الشكل. تلال: وهو المكان المرتفع. جدن: اسم عربي ويعني الغنى بعد الفقر. جنادة: قائد الجيش. دريب: من يسير في الدرب. ذياد: المحامي والمدافع. Advertisements ضيغم: الأسد ذو الفم الكبير. غريد: كثير التغريد. قانت: مطيع لله وذاكر له. كاثر: مأخوذ من كثير. لهام: شخص عظيم. ناثر: موزع الخير.

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