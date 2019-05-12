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أسماء أولاد حلوة وجديدة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - لكل إنسان نصيبه من اسمه، ولذلك اختاري جزءاً من نصيب مولودك حين تختارين اسمه، ومن هذه القائمة الجميلة نترك لك حرية اختيار اسم ابنك القادم وهي:

 

أبيل: هو الطفل الجميل الشكل.

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تلال: وهو المكان المرتفع.

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جدن: اسم عربي ويعني الغنى بعد الفقر.

 

جنادة: قائد الجيش.

دريب: من يسير في الدرب.

ذياد: المحامي والمدافع.

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ضيغم: الأسد ذو الفم الكبير.

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غريد: كثير التغريد.

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قانت: مطيع لله وذاكر له.

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كاثر: مأخوذ من كثير.

لهام: شخص عظيم.

ناثر: موزع الخير.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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