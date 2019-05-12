ما هي فوائد الحلبة للأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - قيل قديماً : لو علمتم ما في الحلبة لثاقلتموها بالذهب"، ويقال أنه كان العرب قديماً يزنون بذور الحلبة بالميزان فيضعون بالكفة الأخرى الذهب وذلك لعظم قيمتها ومقدار فائدتها، فما هي فوائدها للطفل ومحاذير استخدامها؟ أخصائي التغذية الدكتور معين خير الله يتحدث عن منافع وأضرار الحلبة للطفل كالتالي: كثرة تقديمها للطفل تسبب شعوره بالغثيان. لا يفضل تقديمها للطفل قبل عمر السنتين. وتغير من لون البول ورائحته ورائحة العرق. يجب استشارة الطبيب في حال تقديمها للطفل بهدف زيادة وزنه وتر افقها مع أدوية تستخدم لتخثر الدم. Advertisements مفيدة لالتهابات الحلق إذا قدمت على شكل منقوع دافيء. تهديء المغص. وتساعد في علاج تلبكات المعدة. وتقوي الجهاز الهضمي. وتعالج الامساك.

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