تخسيس الوزن من خلال قيادة السيارة!

يريد الجميع خسارة الوزن في وقت قصير جداً وبطريقة سهلة. ومن المعروف أنّ من أبرز طرق استعادة الرشاقة ونحت الجسم ونسف الدهون اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة التمارين. لكن ما الذي يمكن الأشخاص الذين يقودون سياراتهم للتنقل لمسافات طويلة من مكان إلى آخر فعله في هذه الحالة؟ وهل يمكن القيادة أن تساعد على حرق السعرات الحرارية؟





كيف يمكن خسارة الوزن أثناء القيادة؟



من المعروف أنّه يمكن خسارة الوزن أثناء الجلوس أكثر من التمدّد وأن الوقوف يحرق الدهون أكثر من الجلوس وأن المشي يساهم في نحت الجسم أكثر من الوقوف من دون حراك. أما القيادة فتساعد الشخص الذي يبلغ وزنه 70 كيلوغراماً على خسارة 120 إلى 135 سعرة حرارية في الساعة الواحدة. ويمكنها في هذه الحالة أن تساهم في حرق الدهون أكثر من العمل المكتبي الذي يتيح استهلاك 90 سعرة حرارية فقط في الساعة الواحدة. لكن من المفيد أيضاً ممارسة بعض النشاطات الأخرى يومياً مثل الأعمال المنزلية التي تساعد على حرق 200 سعرة حرارية في الساعة الواحدة.



كيف تمنعين زيادة وزنك خلال القيادة؟



تقضي قيادة السيارة بالجلوس لوقت طويل وخصوصاً في حال اجتياز مسافات طويلة. وخلالها يتم عادة تحريك إحدى القدمين مع الذراعين واليدين فقط. وهذا يعني أنها قد تسبب زيادة الوزن أيضاً. ولمنع ذلك ولخسارة الوزن الزائد يجب الانتباه إلى اتباع نظام غذائي صحّي وعدم تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات خلال النهار. كذلك الأفضل الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالسكّر والحرص على تحريك الساقين والفخذين بين الحين والآخر.

ولأن كل حركة يتم القيام بها تساعد على حرق الدهون ينصح بقيادة السيارة مع الاستماع إلى الموسيقى وتحريك الرأس على أنغامها مثلاً. لكن لخسارة الوزن بطريقة فعالة يجب عدم التخلي عن التمارين كالمشي والركض والسباحة...

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