شكرا لقرائتكم خبر عن عصير يحميك من تجلط الدم.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

باعتبار تجلط الدم العامل الرئيسي المسبب لوفاة الملايين حول العالم، يؤكد باحثون إسبان أن الطماطم وعصيرها قادرة على مواجهة هذا الخطر، لاسيما أنهم أخضعوا 48 دراسة علمية لتحليل بيانات طول المدى لتحديد أثر الطماطم على صحة الإنسان.

وقال باحثو جامعة كمبلوتنسي الإسبانية في مدريد في مقال نشرته مجلة «Critical Reviews in Food Science and»Nutrition ونقلته RT: «تخفض المواد الموجودة في الطماطم وعصيرها كثيرا خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية»، وتشير نتائج الدراسات إلى أن للطماطم خاصية فعالة في منع تكون الجلطات الدموية، لاحتوائها على فيتامين «Е» ومادة الليكوبين المضاد القوي للأكسدة، إذ تخفّض مستوى الكوليسترول في الدم، وتحسّن حالة الأوعية وتكبح خطر تصلبها. فيما يحسّن فيتامين «Е»، تغذية الخلايا ويقوي جدران الأوعية الدموية، إضافة إلى امتصاص الجلطات.