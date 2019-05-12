صحة ورشاقة

10 مشروبات ينصح بها لحماية القولون في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements
شاي النعناع يقي من مشاكل القولون في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاي النعناع يقي من مشاكل القولون في رمضان

خلال فترة الصيام تعاني شريحة كبيرة من أزمات القولون، فور تناول وجبة الإفطار، حيث يبدأ الشعور بآلام شديدة في المعدة، تصحبها غازات كثيرة في البطن، وهي ما تجعل الصائم يشعر طوال الوقت بالألم. 

وتنصح الدكتورة سعاد الطويل، أستاذة الباطنة بكلية طب جامعة طنطا واستشارية التغذية بمصر، ببعض المشروبات لمرضى القولون والتي تساهم في تقليل الآلام والشعور بالراحة.

الماء


الماء النقي يعتبر أحد أهم المشروبات لكونه يساعد مرضى القولون في عملية الهضم السريع، والشاي الأخضر الذي يهدئ من حركة القولون العصبي.

شاي النعناع

8c9a253b63.jpg

ومن بين المشروبات التي تنصح بها الطويل شاي النعناع لكون النعناع يعتبر واحدا من أهم الخضراوات الورقية العطرية التي تساعد على علاج اضطرابات الهضم، من مغص وانتفاخ وآلام في القولون والأمعاء.

شاي الكركم

05716bfb8c.jpg

كما تؤكد أستاذة الباطنة بكلية طب جامعة طنطا أنّ شاي الكركم يخفف من أعراض القولون وأهمها التلبك المعوي.

شاي الشمر

3b15da29a9.jpg

ويحتوي شاي الشمر على زيوت طيارة تخفف من تهيّج القولون.

شاي البابونج

4aaf902276.jpg

Advertisements

شاي البابونج له مفعول السحر في علاج القولون لأنه غني بمضادات الالتهاب المفيدة في التخفيف من حدة القولون.

الكراوية

326c5eacad.jpg

وتنصح "الطويل" بمشروب الكراوية الذي يحتوي على مضادات حيوية طبيعية فعالة في التخفيف من كثير من أعراض القولون العصبي، ومشروب الزنجبيل الذي يعتبر أحد أهم المسكنات الطبيعية للآلام لما يحتوي على مضادات للالتهاب.

اليانسون

a41ee1b437.jpg

وتوضح أستاذة الباطنة أن على مرضى القولون تناول اليانسون لأنه يحتوي على زيوت مهمة للغاية في ارتخاء العضلات ومنع تشنجها بجانب أنه يعتبر مكونا هاما للغاية في التخلص من الإمساك.

اللبن الرائب

8a1c2c0fdb.jpg

وأخيرا تنصح "الطويل" بتناول اللبن الرائب أو الزبادي الذي يحتوي على بكتيريا نافعة تهدئ من تهيج الجهاز الهضمي.

 الأفوكادو

5ea29110c9.jpg

والأفوكادو يعتبر من أفضل الفواكه المليئة بالألياف والمناسبة لتحسين عمل الجهاز الهضمي.

التفاح بالقرفة

003560c40e.jpg

أيضا مشروب التفاح بالقرفة الذي من الممكن تناوله دافئا أو باردا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 مشروبات ينصح بها لحماية القولون في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا