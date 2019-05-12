صحة ورشاقة

ابتعد عن هذه العادات حتى لا تشعر بالعطش خلال ساعات الصيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر الكثير من الصائمين بالعطش الشديد خلال ساعات الصيام في شهر رمضان، وهذا الأمر يرجع لاتباع الصائم لبعض العادات الغذائية غير الجيدة التى تزيد من الشعور بالعطش، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأشهر هذه العادات وفقا لموقع "webmed".

 

وأكد التقرير أن الإسراف فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاى والنسكافية من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالعطش لانها مشروبات مدرة للبول وتساهم في فقدان الجسم الماء المتواجدة به.

 

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وأوضح التقرير أن الإكثار من الأطعمة الغنية بالملح كالمخللات، ووضع الكثير من الملح اثناء طهي الطعام، من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالعطش أثناء الصيام، لأنها تزيد من رغبة الجسم في تناول الماء.

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وأوضح التقرير أن الإكثار من وضع  البهارات والتوابل اثناء طهي الطعام من الاسباب المؤدية للشعور بالعطش خلال الصيام، لانها تزيد من رغبة الجسم في تناول الماء بكثرة وفي حالة عدم القدرة علي تناول الماء قد يتعرض الجسم فى بعض الأحيان للجفاف.

 

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وأخيرا أكد التقرير أن الإسراف في تناول المشروبات الغازية يعد من الأشياء المسببة للشعور بالعطش، لافتا إلى أن تناول الماء بكثرة خلال فترة الإفطار الي السحور يعد من أبرز الاسباب المؤدية لتقليل الرغبة في تناول الماء والشعور بالعطش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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