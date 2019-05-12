إنفوجراف.. 4 وجبات إفطار لوزن مثالي في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البروتين من الأطعمة التي تحافظ على صحتك في الشهر المبارك

اتباع العادات الغذائية الصحية من الأشياء الضرورية التي قد يغفل عنها البعض أحيانا؛ نظرا للحرمان من الطعام والشراب لساعات طويلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أوزانهم بشكل كبير، لذا يجب أن تضم مائدة إفطارك بعض الأطعمة التي تحافظ على صحتك في الشهر المبارك.

وينصح خبراء التغذية بالحرص على 5 عناصر غذائية على مائدة إفطارك تُسهم في تحسين الصحة بشكل كبير بدون اكتساب وزن زائد، وتأتي على رأسها البروتينات التي تُصنَّف كمصدر أساسي لبناء وتجديد خلايا وأنسجة الجسم، وتوجد في الأسماك، والدجاج منزوع الجلد، واللحوم قليلة الدهون.

الإنفوجراف التالي يقدم لك 4 وجبات إفطار تمدك بالطاقة مع الاحتفاظ بالوزن المثالي كالتالي..



