شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات اعملها عشان متتوترش فى شغلك وانت صايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التدرج فى ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان والصيام لمدة تقترب من 15 ساعة، من الطبيعى أن تصاب بالتوتر أثناء العمل، فكيف تتمكن من التخلص من هذا التوتر؟

وفقا لموقع " khaleejtimes" فإن الأطباء وعلماء النفس وخبراء اللياقة وضعوا بعض النصائح الحيوية حول كيفية التعامل مع الإجهاد في العمل وكذلك طرق الحفاظ على مزاج صحى فى المكتب خلال ساعات الصيام.



الجلوس طويلا

الجلوس وتأثيره على المزاج

من أفضل الأشياء التي يمكن لأي شخص القيام بها خلال ساعات الصيام التجول كل 30 دقيقة، فهذه الطريقة تساعد في الحفاظ على اليقظة وتسمح للجسم بالاستيقاظ والنشاط، لان الجلوس لساعات طويلة خاصة أثناء الصيام ، يمكن أن يسبب ضغطًا على العقل والجسم.

كما يتأثر الجهاز الهضمي عند الجلوس لفترات طويلة خاصة إذا تم تناول وجبة ثقيلة أثناء السحور.



تناول طعام صحى

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تناول طعام صحى

تناول وجبات صحية ومغذية فى الفطور والسحور له تأثير كبير على مقدار التوتر الذي يمكن أن يشعر به الشخص في اليوم التالي، لأن نوعية وكمية الطعام مهمة فزيادة الفواكه والخضروات تساعد في إمداد الجسم بالطاقة ، في حين أن تناول الدهون والكربوهيدرات والملح والسكر يؤدي إلى شعور الشخص بالخمول بسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الجسم.



شرب الماء

شرب الماء من الإفطار للسحور

زيادة استهلاك المياه من الإفطار إلى السحور سيساعد في الحفاظ على مزاج أفضل في مكان العمل، لذا فإن اتبعت نظامًا صحيًا في رمضان وشربت الكثير من الماء ، فسوف تشعر أنك أكثر هدوءًا في العمل ، لأن الهرمونات ستكون فى معدلها الطبيعي.



اغمض عينك والتفكير لدقائق

اغمض عينك وفكر لدقائق

بدلاً من الرد على زميلك الذى يسبب لك الإزعاج ، والذي سيدفعك بالتأكيد للشعور بالمزيد من التوتر ، خذ لحظة مع نفسك وتحكم في عقلك من خلال التنفس العميق، كما أن التمدد وممارسة اليوجا البسيطة مفيد للأشخاص الذين يصومون.