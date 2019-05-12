فيديو معلوماتى.. كيف تتناول جرعة المضاد الحيوى فى الصيام؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجد بعض المرضى أن الصيام يعوق عملية تناول الأدوية الخاصة بهم، ويقدم ”الخليج 365” على مدار 30 يوما فى رمضان روشتة تفصيلية بجرعات الأدوية الخاصة بكل حالة. 1ـ يمكن اختيار تركيبات طويلة المفعول للمضادات الحيوية التى يتم تناولها عدة مرات خلال اليوم 2- يمكن للطبيب وصف جرعة واحدة من العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية‪ . Advertisements 3ـ المضادات التى تتفاعل مع الطعام يفضل تناولها بعد الإفطار بساعة أو قبل السحور بساعة. 4- إذا وصف الطبيب الدواء بجرعتين، يتم أخذ الجرعة الأولى بعد الإفطار والثانية بعد السحور.

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