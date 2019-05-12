شكرا لقرائتكم خبر عن عشان رمضان يعدى على خير..إزاى تحمى نفسك من جرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرثومة المعدة واحدة من الأمراض التى يتعرض لها الكثيرين وهى تعيش فى جدار المعدة وتؤثر على الاثنى عشر وتسبب التهابات وقرح وفى بعض الأحيان قد تسبب الإصابة بسرطان المعدة.

فى الغالب تنتقل جرثومة المعدة عن طريق الطعام والشراب الملوث أو الاكثار فى تناول الوجبات الجاهزة، لذلك يقدم " الخليج 365" نصائح للوقاية من جرثومة المعدة فى شهر رمضان وفقا لما ذكره موقع healthline

1:تجنب تناول الوجبات الجاهزة من الشارع وذلك لعدم ضمانة نظافتها وانتشار الحشرات عليها، فقد تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة وتسبب التسمم والأمراض أيضا.

2:الاهتمام بغسل الخضروات والفواكه جيدا بإضافة الخل والليمون للتأكد من نظافتها وعدم وجود الحشرات عليها.

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3:الاهتمام بغسل اليدين دائما بالماء والصابون قبل وبعد تناول أو تحضير الطعام وتطهير اليدين بالصابون الذى يحتوى على نسبة عالية من المطهرات التى تقاوم الجراثيم والبكتيريا.

4:غسل اليدين وتطهيرها جيدا بعد عملية الإخراج لانها قد تنقل البكتيريا والجراثيم وتعرضك للأمراض المختلفة.

5:من الممكن تناول الثوم والبصل باستمرار لأنها من أهم الطرق التى تعمل كمطهر للمعدة وتقاوم الجراثيم والبكتيريا.