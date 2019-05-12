شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف على نفسك من هشاشة العظام.. نصائح غذائية تساعدك فى الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثير من الناس لمشاكل العظام، لكن هناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام لأسباب عديدة منها الوراثة والنظام الغذائى غير المتوازن والصحى، وفى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح للوقاية من هشاشة العظام لمن هم أكثر عرضة للإصابة بها.

ذكر موقعstep to health أن العظام هى أنسجة حية تتجدد باستمرار وتحل خلايا جديدة محل الخلايا القديمة، وهذا يحافظ على وظيفة وصحة العظام، لكن قد تتوقف هذه العملية أو تتأثر، فقد لا تتجدد الخلايا بسرعة وتصبح العظام ضعيفة ورقيقة وتصبح أكثر عرضة للكسور وهذا ما يعرف بهشاشة العظام.



هشاشة العظام

العوامل التى تزيد من خطر هشاشة العظام

هناك العديد من العوامل التى تزيد من خطر هشاشة العظام، هذه العوامل هى الشيخوخة أو كبر السن والوراثة من أحد أفراد الأسرة، وانقطاع الطمث، وهناك عوامل خطر يمكن الوقاية منها وتتعلق بنمط الحياة، هذه العوامل هى الاستهلاك المفرط للكحول والتدخين.

ومن بين عوامل الخطر التى يمكن الوقاية منها انقطاع الطمث ونقص فيتامين C أو D ووزن الجسم المنخفض، كل هذه الحالات يمكن علاجها بالأدوية أو المكملات، ما يقلل من خطر هشاشة العظام.



نصائج لتجنب هشاشة العظام

نصائح غذائية للوقاية من هشاشة العظام

1 - أكل كمية مناسبة من البروتين، والبروتين هو المادة المسئولة عن تغذية الأنسجة لدينا، لذا اتباع نظام غذائى منخفض البروتين يخلق أوجه قصور فى تجديد أنسجة الجسم، بما فى ذلك العظام.

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2 - تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين (د) منها زيت السمك وسمك التونة والسلمون والسردين ومنتجات الألبان وصفار البيض والأفوكادو اعيش الغراب.

3 - تناول الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم منها اللبن ومنتجاته، يمكننا أيضًا الحصول على هذا المعدن من خلال استهلاك السردين والسمسم والكيوى واللوز والملفوف والتين المجفف.

4 - تجنب الألياف الزائدة، على الرغم من أن الألياف عبارة عن مركب موصى به للغاية للعديد من الأمراض ، إلا أنه حال مرض هشاشة العظام قد يؤدى إلى نتائج عكسية، لأن له آثار على الأمعاء يمكن أن تقلل من امتصاص الكالسيوم.

5 - تقليل تناول الملح.

6 - الحد من عاداتك السيئة، إذا كنت مدخنًا فحاول بدء عملية الإقلاع عن التدخين، لأنه يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، بالإضافة إلى قائمة بالمضاعفات الصحية الأخرى، حال كنت تعانى من زيادة الوزن أو نقص الوزن، تواصل مع خبير التغذية لتزويدك بنظام غذائى مناسب.

7 - ممارسة الرياضة مثل المشى لمدة 30 دقيقة يوميًا لتقوية العظام.