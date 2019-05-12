صحتك فى وصفة..اللبن وعصير الليمون والدقيق للتخلص من حبوب الظهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الكثيرين مشكلة حبوب الشباب التى تظهر فى منطقة الظهر، ويمكنك التخلص من هذه الحبوب والحفاظ على ظهرك خاليا من الجلد الميت والسوائل بواسطة التقشير، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة عمل ماسك التقشير للتخلص من حبوب الظهر والمكون من الدقيق واللبن والليمون بحسب ما ذكر موقع step to health
للتخلص من حبوب الظهر لا بد من الاهتمام بتنظيف الظهر جيدا والاستحمام اليومى وتغيير اللوفة التى تستخدم للتخلص من البكتيريا المتراكمة عليها.
استخدم الصابون المعتدل المضاد للبكتيريا الذي يزيل العرق والأوساخ ولا تستخدم الصابون الذي يحتوي على العطور.
يجب عليك تقشير ظهرك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للقضاء على الخلايا الميتة.
اللبن وعصير الليمون والدقيق
اللبن يحتوي على حمض اللبنيك، وهو أحد المكونات الرئيسية الموجودة في التقشير الكيميائي، بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بإضافة مضادات طبيعية - مثل عصير الليمون - إلى حمض اللبنيك، فستتمكن من التخلص من المزيد من الزيوت والشوائب.
الطريقة:
اخلطي نصف كوب من اللبن الطبيعي الخالي من الدسم وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وربع كوب من الدقيق.
ضع الخليط على الجلد الجاف واترك القناع لمدة 15 دقيقة ، ثم خذ حمامًا ساخنًا لشطفه.
يمكن استخدام الملح والسكر البني في التقشير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.