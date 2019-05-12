فواكه وعصائر مفيدة لكسر الصيام .. منها المشمش والليمون بالنعناع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبع العديد من الصائمين بعض العادات الخاطئة التي تعرض الصحة للخطر أثناء كسر الصيام، ومن ابرزها تناول المشروبات الغازية علي معدة فارغة، وأيضا تناول الموز الغني بنسبة عالية من الماغنسيوم وفي حالة ارتفاع نسبته بشكل كبير يؤثر بطريقة سلبية علي القلب، والبرتقال الحمضي الذي يؤثر علي جدار المعدة بالسلب إذا تم تناوله علي معدة فارغة .
وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها بشكل صحي خلال كسرك للصيام في شهر رمضان، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:
-يمكنك تناول عصير المشمش أو قمر الدين فهوي يحتوي علي بعض العناصر الغذائية الهامة التي تساهم في الحفاظ علي صحة المعدة وتعزز الهضم.
-يمكنك كسر صيامك علي كوب من الماء الذي يساهم في ترطيب الجسم وحمايته من الكسل والخمول ويساعد علي هضم قوي وجيد.
عصير المشمش
-يمكنك تناول التمر بالحليب، فهو من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وينظم نسبة السكر بالدم.
-يمكنك اعداد عصير الليمون بالنعناع، فهذا المشروب يعمل علي امداد الجسم بفيتامين "سي" والألياف ولكن عليك في البداية تناول كوب من الماء ثم عصير الليمون بالنعناع.
عصير الليمون بالنعناع
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