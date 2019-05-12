إيفانكا ترامب تنشر وثيقة استراتيجية سرية عبر "تويتر"

حذفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي، صورة وثيقة تحمل تسمية "استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة" وذلك بعد أن نشرتها عبر موقع "تويتر".

وذكر موقع "نيوز وييك" الأميركي أن التغريدة التي نشرتها إيفانكا عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ليلة الأحد الماضي، صورا للقائها مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، وتظهر فيها الوثيقة فوق طاولة.

وتضمنت تغريدة إيفانكا المحذوفة قولها بأنها ناقشت مع رئيس البنك الدولي "مبادرة تمويل المشاريع النسائية"، وذلك لا يفسر إطلاقا وجود تلك الوثيقة على الطاولة.

اقرا ايضاً:

ابنة ترامب ترفض الدفاع عن شقيقتها في "فضيحة الكحول"

وحذفت إيفانكا تلك التغريدة واستبدلتها بأخرى تضم صورة لا تشمل وثيقة "استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة"، لكن ذلك لم يخفف تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بل زادها، بينما رفض البيت الأبيض التعليق على الموضوع، ردا على أسئلة "نيوزويك".

Advertisements

وجاء ذلك على خلفية جدل مستمر في المجتمع الأميركي حول منح إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر الوصول إلى معلومات في غاية السرية ومخالفاتهما المزعومة خلال العمل مع تلك المعلومات، لكونهما مستشارين للرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت إيفانكا ترامب في وقت سابق رفضها رئاسة البنك الدولي عندما اقترح والدها عليها الوظيفة، وأعلن ترامب أنه اقترح على ابنته تولي أكبر منصب في البنك الدولي كونها "بارعة في التعامل مع الأرقام".

قد يهمك ايضاً:

إيفانكا ترامب تبدأ جولة أفريقية للترويج لمبادرة توظيف النساء

إيفانكا ترامب تُشيد بالرئيس السيسي عبر تغريدة لها