سعوديات رائدات في التخصصات الأمنية والجنائية والخارجة عن المألوف

تمكنت السعوديات من خوض كافة التخصصات والمجالات، ونجحن في إثبات تميزهن وقدراتهن فيها، بينما هناك العديدات منهن اخترن تخصصات غير اعتيادية وخارجة عن المألوف، ومنها التخصصات الأمنية والجنائية، بل وأثبتن ريادتهن فيها، ومن ذلك اخترنا لكم سعوديات تميزن بريادتهن في التخصصات الأمنية والجنائية.

عائشة زاهر

تعد الدكتورة السعودية عائشة زاهر هي أول سعودية تنال درجة الدكتوراه في معالجة قضايا العنف والإرهاب، ولقد منحتها منظمة الأمم المتحدة للفنون "يونارتس" درجة الدكتوراه الفخرية وذلك عن بحثها الذي أعدته بعنوان "دور الفنون في الحد من العنف المجتمعي" إضافة إلى دورها الرائد في خدمة المجتمع ومناهضة العنف والإرهاب، وتميزت الدكتورة عائشة خلال مسيرتها المهنية بإنجاز العديد من الأعمال التي تخدم المجتمع، ومن أبرزها رئاسة برنامج "رفقا بهم" لذوي الاحتياجات الخاصة، وقادت الحملة التوعوية المناهضة للعنف الأسري، بالإضافة إلى كونها عضو مساند في لجنة "معالجة قضايا العنف بوزارة التربية والتعليم" في قضايا العنف ضد الطفولة، كما تم انتخابها أمينا عاما لمبادرة "وحدة وطن" التي انطلقت من القاهرة وشملت جميع الدول العربية، وهي صاحبة الحملة التوعوية "التربية والارهاب" التي تقتضي انتهاج التربية السليمة للناشئة لتجفيف منابع الإرهاب .

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نداء عبدالله

كانت الدكتورة نداء عبدالله بجو مديرة وحدة طب الكوارث بمركز الأمير محمد بن نايف الطبي بكلية الملك فهد الأمنية، أول سعودية تحصل على شهادتي ماجستير في طب الكوارث إضافة الى حصولها على الترتيب الأول بين 35 متدربا من مختلف دول العالم في دورة تدريب الإنقاذ الجوي بسويسرا، وكانت قد حصلت على شهادة ماجستير في طب الكوارث من جامعة توبنجن الألمانية، ومن ثم حصلت على الماجستير الأوروبي لطب الكوارث من نوفارا بإيطاليا، كما عملت مشرفة في الماجستير الأوروبي في طب الكوارث، وهي عضو في المنظمة العالمية لطب الكوارث والطوارئ وعضو في المجلس العلمي بمعهد الكوارث والطوارئ الألماني .

نادين السياط

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كانت المحققة السعودية نادين السياط والتي تعمل حاليا محللة للمخاطر الأمنية بالهيئة العامة للطيران المدني، هي أول سعودية تعمل محققة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، وهي أول سعودية تختار تخصص "العدالة الجنائية" لاستكمال مرحلة الماجستير في أميركا، فيما تدربت خلال دراستها مع الشرطة الأميركية وتنقلت خلال ذلك بين إدارة التحقيق، ودوريات الشرطة، ومعمل الأدلة الجنائية، وحضرت عدة جلسات تحقيق مع متهمين وشهود، واستقلت دوريات الشرطة، وعملت في معمل الأدلة الجنائية، وكانت تجربتها تلك هي الدافع وراء تأليفها كتابها الأول "محققة سعودية في الشرطة الأميركية".

منار الحارثي

تعد الدكتورة منار الحارثي الطبيبة الشرعية بإدارة الطب الشرعي والوفيات بمحافظة جدة، أول طبيبة اختصاصية في الطب الشرعي على مستوى المنطقة الغربية، ولقد حصلت على البورد الأردني في الطب الشرعي، لتكون هي الوحيدة التي اجتازت الاختبار النهائي ضمن العديد من المشاركين، وأول طبيبة شرعية سعودية تجتاز الاختبارات الخاصة بهذا التخصص الطبي النادر، والذي يعادل درجة الدكتوراه، بالإضافة لحصولها على شهادة إكمال التدريب بالبورد السعودي في الطب الشرعي.

سراء الشهري

تميزت الدكتورة سراء محمد حسن القشيري الشهري بتخصصها على مستوى المملكة، حيث التحقت بعد حصولها على الماجستير من جامعة الملك سعود في علم الاجتماع، بالدفعة الأولى للطالبات في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لدراسة الدكتوراه وكانت الطالبة الوحيدة في قسمها حتى حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية تخصص علم اجتماع الجريمة، فيما حصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير خلال مسيرتها العلمية والعملية واجتازت العديد من الدورات التدريبية في مجالات متعددة، كما قامت بإعداد العديد من الأبحاث المتعلقة بمجال تخصصها، إضافة إلى العديد من العروض التوضيحية، وقدمت مجموعة من الدورات والورش في مجال عملها.

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