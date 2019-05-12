شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مبيحبش شرب اللبن ..5 طرق بديلة عشان تقوى عضلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الحليب من أهم طرق التغذية التى تساعد على نمو الطفل وتقوية عضلاته وعظامه وحمايته من هشاشة العظام، ولكن هناك عدد كبير من الأطفال يرفضون دائما تناول الحليب مما يؤثر على صحتهم ونموهم، لذلك يقدم ”الخليج 365” 5 طرق بديلة لتقوية عضلاته ونموه بشكل صحى وفقا لما ذكره موقع naturalnewsblogs

1:من الممكن إعطاء الحليب للطفل فى صورة أخرى مثل المكرونة بشاميل أو الجبن أوالكيك، والعديد من الأكلات الأخرى التى يفضلها وتدمجيها بالحليب.



تغذية الطفل

2: اعطائه الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د، لأنها تساعد على النمو وتقوية العضلات والمفاصل ، كما انها تعزز صحة الجسم عموما وتحميه من الأمراض.

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3: الاهتمام بتناول الخضروات الورقية، لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصرالغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض .

4:الإكثارمن تناول سمك السالمون، لأنه غنى بالبروتينات التى تعزز صحة العظام والعضلات ويحافظ على صحة الجسم ونمو الطفل.

5:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية منذ الصغرلأنها تقوى العضلات وتبنى الجسم بطريقة صحية.