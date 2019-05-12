شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المشمشية تقوى عظامك وتحافظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاكهة المشمش واحدة من أكثر الفواكه تنوعا فى مكوناتها المغذية للصحة، وفقا لتقرير موقع " food.ndtv" المشمش مصدر كبير لفيتامين أ والذي يعرف أيضا باسم الريتينول، الذى يساعد في تعزيز الرؤية .

أيضا المشمش غنى بالألياف الكثيرة بالإضافة إلى مادة الريتينول القابلة للذوبان في الدهون، فإن الفاكهة تذوب في الجسم بسهولة، ويتم امتصاص العناصر الغذائية المهمة بسهولة من قبل الجسم.



فوائد المشمش المجفف

فوائد المشمشية1. تعزيز صحة القلب

نظرًا لأن الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من الألياف، فهي تساعد على تقليل محتوى الكولسترول السيئ في الجسم، وهذا يعني حماية قلبك من الجلطات، وفي الوقت نفسه فإنه يزيد من الكوليسترول الجيد، بالإضافة إلى أن محتوى البوتاسيوم في الفاكهة الذى يحافظ على صحة عضلات القلب.



1. تعزيز صحة القلب

2. تقتل الجذور الحرة المسببة للسرطان :

المشمش الناضج هو مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة، عند تناوله يوميًا، يساعد الجسم على التخلص من السموم ، لذا فأن المواد المضادة للأكسدة بدورها تقتل الجذور الحرة التي تضر خلايانا.

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3. فوائد المشمش للبشرة:

مزيج من فيتامين C ، A ، والمغذيات النباتية التى توجد فى المشمش تعزز من صحة البشرة، بالإضافة إلى إبطاء عملية الشيخوخة بسبب المواد المضادة للاكسدة في المشمش .

4. المشمش يحسن صحة الجهاز الهضمى:

الألياف الغذائية في المشمش تحسن الجهاز الهضمي، مما يساعد على زيادة التمثيل الغذائي، وغالبًا ما يوصى بتناول بعض المشمش كوجبة خفيفة لأنها لا تضيف سعرات حرارية غير ضرورية.

ومع ذلك، تذكر أن تشطف فمك بعد تناول المشمشية المجففة لأنها تحتوى على المزيد من السكر، مما قد يؤثر على صحة الأسنان.



يحافظ صحة الجهاز الهضمى

5. المشمش يقوى العظام

يحتوي المشمش على جميع المعادن اللازمة لنمو العظام مثل الكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والحديد والنحاس. لذلك ، فإن تناول المشمش يمكن أن يضمن النمو والتطور الصحيين لعظامك، وكذلك الوقاية من أمراض العظام المرتبطة بالعمر، بما في ذلك مرض هشاشة العظام.



تقوية العظام

6. تقليل الالتهابات فى الجسم

المشمش له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تؤثر أيضًا على مستوى حرارة الجسم الكلي في المرض، علاوة على ذلك، يمكن أن يقلل التهاب في أجزاء أخرى من الجسم، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو النقرس.