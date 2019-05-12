علاج غازات البطن أبرزها الإنزيمات الهاضمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل غازات البطن مشكلة محرجة ومؤلمة فى المعدة وقد تشكل عدم راحة، لكن يتم التعامل معه فى كثير من الأحيان مع تغيرات فى النظام الغذائى وتغيير نمط الحياة.

الغازات هى جزء طبيعى تمامًا من الهضم وفقا لتقرير موقع "medicinenet"، وكل شخص لديه غازات فى البطن، يمكن أن يتم إنتاج الغازات عن طريق ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب، أو يمكن أن يتطور أثناء عملية الهضم.

عندما لا يتم تكسير الطعام تمامًا فى الأمعاء الدقيقة، فإنه يمر عبر الأمعاء الغليظة حيث تهضم البكتيريا الطعام إلى أبعد من ذلك، لكنها أيضًا تخلق الغازات.

وتشمل بعض الأطعمة الشائعة التى تسبب الغازات لدى العديد من الأشخاص منتجات الألبان والبقوليات والمحليات الصناعية.



اعراض غازات البطن

أعراض غازات البطن

تشمل أعراض الغازات فى البطن ما يلى:

التجشؤ: يمكن أن يحدث التجشؤ من بلع الهواء أو شرب المشروبات الغازية.

الانتفاخ: غالبًا ما يكون تمرير الغاز من المستقيم نتيجةً للنظام الغذائى وعملية الهضم، لكن فى حالات نادرة يمكن أن يكون سببًا آخر.

انتفاخ البطن: الغازات غير المفرج عنها فى الجهاز الهضمى يمكن أن تسبب الانتفاخ.

ألم فى البطن وعدم الراحة.

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اطعمة تزيد من غازات البطن

علاج غازات البطن

تغير النظام الغذائى:

الخطوة الأولى والتى لها أقل عدد ممكن من الآثار الجانبية، هى إجراء تغييرات على النظام الغذائى، بحيث يتم تجنب الأطعمة التى تسبب الغاز مثل الأطعمة الغازية، أو تناولها بكميات أقل، أو تناولها بشكل فردى.

قد تشمل الأطعمة الغازية التفاح والكمثرى، وخضروات معينة مثل البروكلى والبصل والحبوب الكاملة مثل النخالة، ومنتجات الألبان بما فى ذلك الحليب والجبن والآيس كريم، حيث تحتوى هذه العناصر على الألياف والسكريات والنشويات التي لا يمكن هضمها أو امتصاصها بسهولة ، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث غازات معوية.

تناول منتجات اللاكتاز لتجنب الغازات:

هناك العديد من العلاجات الفعالة لعلاج غازات البطن، أهمها اللاكتاز وهو إنزيم يمكن تناوله مع منتجات الحليب من أجل هضم سكر الحليب، وبالتالى تجنب الغازات التى تفتقر إلى الإنزيم فى الجسم.



غازات البطن

اشرب قبل وجبات الطعام:

إذا كنت تشرب السوائل مع وجبات الطعام، فستفقد أحماض المعدة ولا يمكنك هضم الطعام أيضًا، لذا حاول شرب الماء قبل تناول الطعام بنحو 30 دقيقة للمساعدة فى هضم المعدة بشكل أفضل.

أخذ الإنزيمات الهاضمة:

متوفرة بدون وصفة طبية، يمكنك أن تأخذ واحد أو اثنين من الإنزيمات الهاضمة التى تساعد على تحفيز الهضم، لكن مضادات الحموضة لن تفعل الكثير من أجل الغاز الزائد.



علاج غازات البطن

جرب الفحم المنشط:

الفحم المنشط قد يساعد فى تقليل ومعالجة الغاز الزائد والانتفاخ، حيث يخضع الفحم المنشط لمعاملة خاصة تجعله آمنًا للاستهلاك البشرى، بمجرد أن تأخذ الفحم المنشط، فإنه يعلق على السوائل فى أمعائك، ما قد يقلل من الغاز والانتفاخ.