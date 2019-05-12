شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء.. أهمها حدوث إمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجسم يستخدم البروتين بشكل أكثر فاعلية عندما تتناوله على فترات منتظمة، وإذا كنت تمارس التمارين الرياضية بمستوى عالٍ ، ففكر في تناول 50 جراماً من البروتين قبل الذهاب للنوم للمساعدة في إصلاح العضلات أثناء الليل.

اضرار الإفراط فى تناول اللحوم

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، كشف الأطباء عن أضرار الإفراط فى تناول اللحوم، وتشمل:

مرض القلب

إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان الكاملة الدسم كجزء من نظام غذائي عالي البروتين قد يؤدي إلى أمراض القلب، ويمكن أن يكون هذا مرتبطا بزيادة مدخول الدهون المشبعة والكولسترول.



أضرار الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء

ووفقا لدراسة أجريت عام 2010، وجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدسم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى النساء.

فقدان الكالسيوم

النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين واللحوم قد تسبب فقدان الكالسيوم، ويرتبط هذا في بعض الأحيان بهشاشة العظام وسوء صحة العظام.

ووجدت دراسة أجريت عام 2013 أن هناك ارتباط بين المستويات العالية من استهلاك البروتين وسوء صحة العظام بسبب فقدان الكالسيوم وفيتامين د.

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أضرار الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء

تغيير رائحة النفس إلي رائحة كريهه

التوقف عن تناول المزيد من الكربوهيدرات وإستبدالها بتناول المزيد من البروتين فإن الجسم يدخل مرحلة تسمي "الكيتوزيه"، حيث يبدأ في حرق الدهون للحصول على الوقود بدلا من الكربوهيدرات العادية.



أضرار الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء

وقالت اخصائية التغذية "جيسيكا روبس" أن الجسم عندما يحرق الدهون، ينتج أيضاً مواد كيميائية تسمى الكيتونات التي يمكن أن تترك الفم برائحة كريهه تشبه رائحة مزيل طلاء الأظافر.

حدوث تأثيرات خطيرة علي الكليتين

وأوضح الباحثون خلال دراسة أجريت عام 2014 أن الكليتين تحتاج إلي النيتروجين لتصفية الدم، وتناول المزيد من البروتين يسبب نزول المزيد من النيتروجين في البول وهذا أمر خطير جداً وقد يتسبب في تلف الكلي.

حدوث إمساك شديد

من المعروف أن صدور الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك والجبن تساعد علي نمو العضلات، ولكنها لا تقدم الألياف التي يحتاجها الجهاز الهضمي لمساعدته علي هضم الطعام، مما يؤدي إلي حدوث الإنتفاخ والإمساك الشديد.

وأوضح الباحثون أن الجسم يحتاج إلي المزيد من الألياف والكربوهيدرات لمساعدته علي الهضم، لافتين إلي أن الحبوب التي تحتوي علي الكثير من الكربوهيدرات المعقدة تشمل الحبوب الكاملة، والفاصوليا، والخضراوات، والفاكهة.