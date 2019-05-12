شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد قشور الليمون والزنجبيل لمن يرغب في الإقلاع عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال الدكتور فهد الخضيري عالم الأبحاث الطبية في برنامج “كيف الصحة” إن شهر رمضان فرصة مناسبة للإقلاع عن التدخين لأن الشخص يصوم قرابة 16 ساعة ولم يتأثر بالانقطاع عن التدخين، لذلك يمدد حتى نهاية اليوم، ويستمر إلى اليوم الرابع وبعدها سيكون قادراً بعون الله على تركه وفقاً لتجارب سابقة.

ونصح الخضيري بخلط قشور الليمون والزنجبيل، لأنه يساهم في تغيير الطعم ومستقبلات النيكوتين بالخلايا الطلائية، وكذلك يأخذ اللاصق الخاص بالنيكوتين، والذهاب للعيادات من خلال الاتصال على 937 لحجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين.