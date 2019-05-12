شكرا لقرائتكم الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بالحصبة بأوروبا هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 34 ألف شخص أصيبوا بالحصبة في أنحاء أوروبا في أول شهرين من العام الحالي وكانت معظم الحالات في أوكرانيا وحثت السلطات على ضرورة تطعيم الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض.

وبلغ عدد الوفيات 13 حالة ضمن 34300 حالة إصابة في 42 دولة في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية حيث أدى الفيروس لحالات وفاة في أوكرانيا التي تشهد تفش للمرض وكذلك في رومانيا وألبانيا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات التفشي قد تواصل الانتشار.

وقالت المنظمة في بيان "إذا لم يكن التعامل مع التفشي شاملا وفي الوقت الملائم فسوف يشق الفيروس طريقه نحو المزيد من الجيوب للأفراد المهددين وقد يمتد إلى بلدان أخرى داخل وخارج المنطقة".

واستكملت "يتعين استغلال كل الفرص لتطعيم الأطفال والمراهقين والبالغين المعرضين للإصابة".

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والحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو يسبب العمى أو الصمم أو تلف المخ. ويمكن الوقاية منه بتناول جرعتين من لقاح فعال لكن نتيجة أسباب منها وجود جيوب بها أشخاص لم يتلقوا اللقاح ينتشر المرض في الوقت الراهن في العديد من أنحاء العالم منها الولايات المتحدة والفلبين وتايلاند.

وفي أوروبا تتركز معظم حالات الإصابة في العام الحالي حتى الآن في أوكرانيا التي شهدت إصابة أكثر من 25 ألف شخص في أول شهرين من العام.

ودعت منظمة الصحة العالمية سلطات الصحة المحلية في أنحاء المنطقة للتركيز على جهود ضمان حصول جميع فئات السكان على

اللقاحات.

وقالت "التأثير على الصحة العامة سيستمر حتى يتم السيطرة على بؤر التفشي الراهنة" وأضافت أنه يتعين على سلطات الصحة "تحديد من تخلفوا عن التطعيم في السابق وإتاحة اللقاحات المطلوبة لهم".

وفي الولايات المتحدة قال مسؤولو صحة اتحاديون أمس الاثنين إن الأسبوع الماضي شهد إصابة 60 حالة جديدة بالحصبة في البلاد ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 764 حالة في أوسع تفش للمرض تشهده البلاد خلال 25 عاما.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هناك زيادة بنسبة 8.5 بالمئة في عدد حالات الحصبة الجديدة منذ 26

أبريل نيسان وأكدت أيضا أن تفشي المرض وصل الآن إلى 23 ولاية.