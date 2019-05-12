شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى .. المسفوف وخبز البريوش والشكشوكة من الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم" الخليج 365 " على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.



المسفوف الحلو

السحور من الجزائر

المسفوف

من الأطباق التراثية فى دول المغرب العربى، ويعد من الأكلات التى تزين مائدة السحور فى الجزائر الذى يقدم بالحليب والزبيب، ويمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي تمكن الصائم من القدرة على الصيام في اليوم التالى.

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المسفوف هو نوع من الكسكسى المطهو والذي يتناوله الجزائريين بكثرة، وتختلف طريقة تحضيره من منطقة إلى أخرى، فهنام النوع المالح بالبازلاء وزيت الزيتون الذي تشتهر به منطقة القبائل والجزائر العاصمة، والمسفوف الحلو ويكون عادة بالزبيب والسكر والزبدة.



البريوش الجزائرى

البريوش

خبز البريوش الجزائري من المعجبات الخفيفة التى تقدم فى السحور بالجزائر، وهو نوع من الخبز المحضر بالحليب والبيض والدقيق والزبدة، ليشكل منه عجينة على شكل خبز صغير، ويتناوله الجزائريين فى السحورمع كوب الشاى أو فنجان القهوة.



الشكشوكة من الجزائر

الشكشوكة

الشكشوكة الجزائرية واحدة من الاكلات الشعبية التي لا تحتاج وقتًا للتحضير، وتقدم أيضا فى وجبة السحور فى رمضان، المكونة من البيض الغني بالفيتامينات وخضروات من الفلفل والطماطم والبصل والبقدونس .