شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح ضرورية لمرضى الكُلى خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يعد مرضى الكلى من أكثر الأفراد تأثراً بتغير النظام الغذائي المتبع والمعتاد، لذا يجدون صعوبات خلال فترات الصيام. خبير صحي بمجال الكلى قدم عدة نصائح ضرورية لمرضى الكلي يتعين عليهم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك، وتتمثل في: – تجنب التعرض لشمس النهار لفترات طويلة. Advertisements – الانتظام على أدوية تفتيت الحصوة. – تقليل الملح في الطعام. – تعويض السوائل المفقودة جيدًا في فترة ما بعد الإفطار. – تجنب بعض الأكلات التي قد تساهم في زيادة تكون الحصوات لاحتوائها على أوكسالات مثل: البنجر، السبانخ، الفراولة، المكسرات، الشوكولاتة، الشاي، نخالة القمح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 نصائح ضرورية لمرضى الكُلى خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.