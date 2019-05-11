"داش".. نظام غذائي متوازن يقلّل مخاطر الإصابة بفشل القلب

كشفت دراسة أجراها باحثون في كلية "ويك فورست" للطب بأمريكا أن اتباع نظام "داش" الغذائي الذي يُستَخدم لخفض ضغط الدم، يقلّل أيضاً من خطر الإصابة بفشل القلب، لدى من هم دون سن الـ75 عاماً.

وأظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 4500 شخص، ونُشِرت في العدد الحالي من المجلة الأمريكية للطب الوقائي، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 75 عاماً والتزموا بشكل كبير هذا النظام الغذائي، كانوا أقلّ عرضةً لخطر الإصابة بقصور القلب مقارنةً بأولئك الذين كانت عاداتهم الغذائية غير متفقة مع النظام.

ويركز "داش" على تناول الفواكه والخضراوات والمكسّرات والحبوب الكاملة، فضلاً عن الدواجن والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تقليل استهلاك الملح واللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات المُحلاّة بالسكر.

ويشبه "داش" النظام الغذائي لشعوب البحر الأبيض المتوسط، ولكنه يختلف في التوصية بمنتجات الألبان قليلة الدسم.

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وقالت كلوديا إل كامبوس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أستاذة مساعدة في الطب الباطني العام: "عدد قليل فقط من الدراسات السابقة درست آثار حمية داش على حدوث قصور القلب، وأسفرت عن نتائج متضاربة، ولكن هذا البحث أظهر أن اتباع هذه الحمية يمكن أن يُخفّض من خطر الإصابة بفشل القلب إلى نسبة النصف، وهو أفضل من أي دواء".

واستعرض الباحثون خلال الدراسة سجلاّت صحة القلب والأوعية الدموية، طوال ما يفوق 13 عاماً، لـ4478 رجلاً وامرأة من عرقيات متعددة، ومن 6 مواقع أمريكية، تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عاماً دون أي سجلّ لمرض القلب والأوعية الدموية.

واستند تقييم عاداتهم الغذائية إلى ردودهم على استبيان من 120 بنداً، حول حجم ووتيرة استهلاك أطعمة ومشروبات محدّدة. وباستخدام هذه البيانات، قام فريق الدراسة بتقسيم المشاركين إلى 5 مجموعات، يمثل كل منهم 20% من مجتمع الدراسة، حسب مدى توافق أو عدم توافق عادات الأكل لديهم مع نظام "داش" الغذائي.

وعموماً كان النظام الغذائي مفيداً لكل المشاركين ضمن الدراسة، ولكن بالنسبة إلى الذين تقل أعمارهم عن 75 عاماً سجلت المجموعة الأعلى التزام بـ"داش"، معدّل إصابة أقل بـ40% مقارنة من أولئك الذين كانوا أقلّ التزاماً.