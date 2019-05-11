شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. العصب العينى ينقل المعلومات المرئية إلى مراكز الرؤية بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العصب البصري هو الفرع الأول من العصب الثلاثي التوائم الذى يعد أحد الأعصاب الـ 12 التى تشكل المراكز الحسية والحركية بالجسم، وعلى الرغم أن العصب البصري هو جزء من العين، إلا أنه يعتبر جزءًا من الجهاز العصبي المركزي.

يقع العصب البصري في الجزء الخلفي من العين، ويسمى أيضًا العصب القحفي الثاني ، تتمثل وظيفة العصب البصري في نقل المعلومات المرئية من شبكية العين إلى مراكز رؤية المخ عبر نبضات كهربائية.

العصب البصري وفقا لموقع " anatomynext" هو عصب حسي يحمل في الغالب أليافًا جسدية عامة تنقل المعلومات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي من هياكل مقلة العين، جلد الوجه العلوي وفروة الرأس الأمامية، بطانة الجزء العلوي من تجويف الأنف وخلايا الهواء، هناك 3 فروع رئيسية: العصب الأمامي ، العصب الدمعي، العصب الأنفي.



العصب العينى

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يتكون العصب البصري من خلايا العقدة أو الخلايا العصبية، ويتكون من أكثر من مليون من الألياف العصبية، سبب البقعة العمياء لدينا هو عدم وجود خلايا حساسة للضوء أو مستقبلات ضوئية في جزء الشبكية حيث يخرج العصب البصري من العين.

تعد الجلوكوما أحد الأمراض الأكثر شيوعًا التي تصيب العصب البصري، وتحدث الجلوكوما بسبب ارتفاع ضغط العين، أو ارتفاع الضغط في السائل الموجود داخل العين (السائل الزجاجي)، هذا الضغط العالي يضغط على العصب البصري ويسبب موت الخلايا، و يشار إليها باسم ضمور العصب البصري.