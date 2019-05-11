شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن فقدان السمع المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان السمع المفاجئ من المشكلات الصحية الشائعة بين كثير من الناس، ويختلف عن فقدان السمع المؤقت الذى يحدث لأسباب مثل تراكم شمع الأذن أو الإصابة بنزلة برد أو التعرض لضوضاء عالية، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب وأعراض فقدان السمع المفاجئ، وبحسب ما ذكر موقع net doctor يُعرّف فقدان السمع المفاجئ أيضا باسم الصمم المفاجئ، وهو انخفاض قدرة الشخص على السمع بشكل مفاجئ خلال فترة زمنية قصيرة.

س: ما فقدان السمع المفاجئ؟ س: ما فقدان السمع المفاجئ؟

ج: قد يستيقظ بعض الأشخاص ويدركون أنهم لم يعد بإمكانهم السماع بشكل جيد فى أذن واحدة، على الرغم من أنهم فى حالة جيدة فى اليوم السابق.

ويؤثر فقدان السمع المفاجئ بشكل شائع على أذن واحدة فقط، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على كليهما.

إذا تم إهمال علاج فقدان السمع المفاجئ فقد يؤدى ذلك إلى فقدان دائم للسمع، لذلك من الضرورى التعامل مع أى فقدان مفاجئ للسمع بجدية والذهاب للطبيب فورا. س: أسباب فقدان السمع المفاجئ؟ س: أسباب فقدان السمع المفاجئ؟ ج: يمكن أن يحدث فقدان السمع المفاجئ فى أى وقت لأسباب متنوعة تشمل: Advertisements - عدوى فيروسية. - مشاكل الدورة الدموية. - صدمات الرأس.

- مرض المناعة الذاتية. س: أعراض فقدان السمع المفاجئ؟ج: يمكن أن يحدث فقدان السمع المفاجئ دون أى تحذير، على الرغم من أنه فى بعض الأحيان قد تكون هناك علامات على أن هناك شيئًا ما غير صحيح. س: أعراض فقدان السمع المفاجئ؟ج: يمكن أن يحدث فقدان السمع المفاجئ دون أى تحذير، على الرغم من أنه فى بعض الأحيان قد تكون هناك علامات على أن هناك شيئًا ما غير صحيح.

قد تلاحظ ظهور صرير فى أذن واحدة قبل اختفاء السمع، أو قد يتلاشى على مدى ساعات قليلة، قد يكون ذلك واضحًا فقط عند محاولة استخدام الهاتف على الأذن المتأثرة، قد يكون مصحوبًا أيضًا بالدوار أو الطنين (رنين فى الأذن).