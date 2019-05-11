5 عناصر غذائية تعزّز صحتك وتحمي جسمك في رمضان

يحتاج الجسم إلى نظام غذائي خاص في رمضان، حتى يعوّض ما فقده خلال ساعات الصيام الطويلة، وهناك بعض الأطعمة التي تحافظ على صحتك في الشهر المبارك، ويُفضَّل أن تكون على مائدة إفطارك وسحورك.



وتنصح الدكتورة سمر محمود، استشاري التغذية العلاجية، بالحرص على 5 عناصر غذائية تساهم في تحسين الصحة بشكل كبير، وهي:

البروتينات





يجب أن تضم مائدة إفطارك وسحورك البروتينات التي تُصنَّف كمصدر أساسي لبناء وتجديد خلايا وأنسجة الجسم، وتوجد في الأسماك، الدجاج منزوع الجلد، اللحوم قليلة الدهون، إضافة إلى البقوليات (الفول، الحمص، الفاصولياء) والمكسّرات والبذور.

النشويات





تعتبر النشويات الوقود اللازم لأي جسم، إذ تمده بالطاقة التي يحتاجها حتى يقوم بوظائفه بصورة طبيعية، وتؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على معدل السكر في الدم.

ويمكنك الحصول على النشويات من القمح الكامل، الأرز الأسمر، و"المكرونة" السمراء.

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الدهون





لابدّ أن تتجنّب الدهون المشبعة في وجباتك، وتعتمد كلياً على الدهون المفيدة لصحة لقلب والبشرة والشعر، الموجودة في الزيوت النباتيّة والزيتون والأسماك، فضلاً عن زيت "الكانولا" والمكسّرات، حيث تعد مصدر طاقة مهم لأجسامنا، وتلعب دوراً مهماً في وظائف الخلايا.

السكريات الطبيعية





وتشكل الفواكه المجفّفة والطازجة والتمور مصدراً جيداً للسكريات الطبيعية، فهي تمكنك من الحصول على مزيد من الطاقة والنشاط خلال شهر رمضان.

الفيتامينات والمعادن





الفيتامينات تحافظ على وظائف الخلايا بشكل طبيعي، كما أنها تعزّز مناعة الجسم وتمنحه الحيوية، وتحميه من الأمراض.

وتتوافر الفيتامينات والمعادن في الخضار، والحبوب الكاملة والمكسّرات والفاكهة، إلى جانب الحليب الغني بـ"الكالسيوم" وفيتامينات أخرى.



